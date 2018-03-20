Тест-райд Husqvarna Snowbike: мотоцикл или снегоход?

Удивительно, но в мире, где на каждый запрос рынка существует отдельное предложение, сноубайки не прижились. Тощий, одноместный снегоход с одной лыжей никому не нужен: слишком уж узкий диапазон применения, а вот комплекты, позволяющие адаптировать внедорожный мотоцикл под езду зимой, напротив, набирают популярность. Не удивительно, ведь такой тюнинг легко снимается, а в случае с нашим подопытным установка занимает около двух часов, и позволят так же быстро вернуть мотоцикл в исходное, «колесное» состояние.

Комплект состоит из гусеницы, с уже установленной и прокаченной тормозной магистралью, встающей на штатное место переднего тормозного цилиндра, и лыжи, крепящейся прямо на оси переднего колеса. Цена кусается: за тестовый комплект Camso DTS 129 дилер Husqvarna просит 340 000 рублей, а в наборе с мотоциклом ценник колеблется аж в районе 1 000 000, пусть даже и укрепившихся российских рубликов. Вернее сказать, с мотоциклами — комплект подходит сразу к нескольким моделям шведского бренда, как с четырех, так и с двухтактными моторами.

А если вспомнить, что компания Husqvarna входит в концерн KTM, и ее мототехника создается на платформе австрийских дёртбайков, то список мотоциклов, к которым подходит «зимний» комплект, можно умножить как минимум вдвое.

В нашем распоряжении оказалась самая мощная версия сноубайка Husqvarna FE501 с четырехтактным одноцилиндровым мотором, модель, стоящая в иерархии шведских байков сразу за флагманом FE701, к которому гусянка не подходит.