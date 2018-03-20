Тест-райд Husqvarna Snowbike: мотоцикл или снегоход?

Фото: АвтоВзгляд
Зима — не лучшее время для покатушек на байке: владельцы прячут своих железных коней в гараж, предпочитая им снегоходы. А что, если скрестить ежа с ужом, и превратить мотоцикл в снегоход? С эдаким «снегоциклом» познакомились эксперты «АвтоВзгляда» и портала «Омоймот».
Дмитрий Федотов

Удивительно, но в мире, где на каждый запрос рынка существует отдельное предложение, сноубайки не прижились. Тощий, одноместный снегоход с одной лыжей никому не нужен: слишком уж узкий диапазон применения, а вот комплекты, позволяющие адаптировать внедорожный мотоцикл под езду зимой, напротив, набирают популярность. Не удивительно, ведь такой тюнинг легко снимается, а в случае с нашим подопытным установка занимает около двух часов, и позволят так же быстро вернуть мотоцикл в исходное, «колесное» состояние.

Комплект состоит из гусеницы, с уже установленной и прокаченной тормозной магистралью, встающей на штатное место переднего тормозного цилиндра, и лыжи, крепящейся прямо на оси переднего колеса. Цена кусается: за тестовый комплект Camso DTS 129 дилер Husqvarna просит 340 000 рублей, а в наборе с мотоциклом ценник колеблется аж в районе 1 000 000, пусть даже и укрепившихся российских рубликов. Вернее сказать, с мотоциклами — комплект подходит сразу к нескольким моделям шведского бренда, как с четырех, так и с двухтактными моторами.

А если вспомнить, что компания Husqvarna входит в концерн KTM, и ее мототехника создается на платформе австрийских дёртбайков, то список мотоциклов, к которым подходит «зимний» комплект, можно умножить как минимум вдвое.

В нашем распоряжении оказалась самая мощная версия сноубайка Husqvarna FE501 с четырехтактным одноцилиндровым мотором, модель, стоящая в иерархии шведских байков сразу за флагманом FE701, к которому гусянка не подходит.

Сам тестовый мотоцикл относится к 2017 модельному году, так что купить именно его сейчас будет не просто Однако изменения года нынешнего радикальными не назвать: чуть больше мощности, чуть ниже масса, такие мотоциклы редко эволюционируют скачками, выжимать лучшие цифры инженерам приходится по каплям.

Топовая, полностью регулируемая передняя вилка с удобными для настроек в перчатках «барашками», инжектор с возможностью выбора одной из двух топливных карт и трекшн-контроль — все по сути. Плюс минималистичная приборная панель, отображающая скорость и пробег в моточасах, а также имеющая лишь лампу низкого уровня топлива в баке. Ничего лишнего: ничего, что могло бы понадобиться кому-то, кроме настоящих спортсменов.

Вернее, почти ничего — с точки зрения дизайна мотоцикл великолепен, обводы пластика, светотехника и седло радуют глаз, однако и они следуют лозунгу «все для победы». Эстетика тотальной функциональности похожа на оружейную, где украшательства отходят даже не на второй план, подчиняясь одной, единственной задаче. Недаром, шведский завод начинал свою историю именно как оружейный, а на его логотипе и по сей день красуется прицел.

Как может ехать такой мотоцикл? Только очень быстро, благо 109 килограмм и около 70 лошадей (точную цифру завод не раскрывает) обеспечивают сумасшедшее соотношение мощности к массе. По крайней мере, в «колесной» версии. Снегоходный комплект добавляет аж 70 лишних килограммов, из которых 9 кг весит лыжа и 61кг — гусеница. Много ли это? В сравнении с сухой массой мотоцикла — чудовищно, особенно, когда вам нужно затащить его в микроавтобус. Но благодаря тому, что весь лишний вес сосредоточен в самом низу, центр тяжести настолько низок, что байк легко стоит без дополнительных подставок.

Великолепное распределение веса особенно чувствуется на ходу — аппарат чрезвычайно устойчив, и сохранять его в вертикальном положении проще, чем любой мотоцикл! Непередаваемая легкость сохраняется и в рулежке — повороты даются играючи даже не самым опытным пилотам. Заваливать мотоцикл на бок можно вплоть до момента, когда кончик руля начинает вспарывать снежный пухляк. А главное — для возвращения в вертикальное положение достаточно просто ослабить хватку рук, и руль сам стремится выпрямиться.

Увы, мощности, порой даже излишней на «колесной» версии, сноубайку хватает впритык — передачи приходится щелкать часто, а динамика не выходит за пределы оценки «хорошо». Зато торможение выше всяких похвал — для эффективного замедления достаточно просто отпустить газ, а ведь есть еще и тормозной механизм! Радует и проходимость — посадить аппарат практически невозможно, но если вам это удалось, вытащить его можно в одиночку.

Реальной проблемой может стать лишь чрезмерная высота седла, забраться в которое будет непросто даже рослым пилотам. Особенно, когда мотоцикл стоит на поверхности снега, а ноги райдера провалились по колено. Однако с этим можно смириться так же, как и с отсутствием заднего хода — разворачивать сноубайк приходится руками.

Вдобавок, по документам «снегоцикл» остается спортивным инвентарем, а значит, в отличие от тех же снегоходов, ни один сотрудник не прицепится по поводу номеров, страховки и водительских удостоверений, но и выезжать на дороги общего пользования аппарат не может. А зачем они ему?

В любом случае, стать реальной альтернативой снегоходу сноубайк может лишь в разрезе эмоций и удовольствия от катания, в то время, как практичность остается за скобками. Или нет? При стоимости горного снегохода, способного подарить аналогичные эмоции и простаивающего под чехлом полгода, чудо-комплект, позволяющий превратить летний мотоцикл в зимний, выглядит не таким уж и странным способом потратить деньги.

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20 марта 2018
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