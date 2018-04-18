Черный лед для мотоцикла: байкеры ставят новые рекорды

Все хорошо, вот только 5200 километров от Москвы до Иркутска нужно на чем-то преодолеть, а еще, и это особенно важно, захватить с собой байк, куда же без него? Именно поэтому в нашем распоряжении появились два автомобиля: новый Mitsubishi L200, показавший себя идеальным автомобилем для дальних путешествий во время новогодней поездки в Турцию, и еще более новый UAZ Profi, главным достоинством которого оказался огромный кузов, вмещающий мотоцикл с коляской.
Увы, на большом кузове достоинства отечественного внедорожника закончились — расход в 17 литров на сотню при скорости в 90 км/ч не просто ударил по карману, но и ощутимо испортил настроение. Впрочем, средняя температура бюджета поездки выросла не так сильно, как могла бы — L200, идущий в темпе «уазика», вместо привычной десятки употреблял 7—8 литров.