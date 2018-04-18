Черный лед для мотоцикла: байкеры ставят новые рекорды

Дорога до Иркутска запомнилась не слишком — однообразный пейзаж средней полосы не меняется с новой тысячей верст, а вот часовые пояса, напротив, сменялись едва ли не ежедневно. Единственным открытием стало качество асфальта: за пять тысяч километров наш экипаж так и не нашел ни одной действительно крупной ямы на федеральной трассе. А вот камер по пути, как стационарных, так и мобильных, напротив, было в избытке, но благодаря радар-детектору Neoline G-Tech X27 и тихоходному UAP Profi, за 11 000 километров намотанных в общей сложности, удалось не привести домой ни одного штрафа.

«Дорога отремонтирована на средства, собранные 'Платоном», то и дело гласили таблички, стоящие на обочине, намекая на то, что для ремонта прочих второстепенных дорог, по-видимому, придется ввести еще один налог, ибо уже имеющихся транспортных налогов и акцизов на топливо недостаточно даже для установки километровых столбиков.

А вот сам Иркутск, в котором мы и остановились, напротив, удивил не только обилием потрясающей дореволюционной архитектуры, но и непривычной для русских городов опрятностью и чистотой. Сюда определенно стоило ехать, а ведь город не был нашей конечной целью.