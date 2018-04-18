Черный лед для мотоцикла: байкеры ставят новые рекорды

Фото avtovzglyad.ru
Грачи прилетели — так 200 лет назад выглядела весна в России. Время идет, и сегодня приход тепла ассоциируется скорее с повсеместным ревом прямотоков и появлением на дорогах мотоциклистов, нежели с полотном Саврасова. Впрочем, пока центральная Россия уже купается в солнечных лучах, кое-где еще не закончилась зима. Например, Байкал до сих пор покрыт льдом — бескрайнее ровное поле идеально подходит для наваливания боком, сколь угодно быстрой езды и конечно же — открытия мотоциклетного сезона.
Дмитрий Федотов

Все хорошо, вот только 5200 километров от Москвы до Иркутска нужно на чем-то преодолеть, а еще, и это особенно важно, захватить с собой байк, куда же без него? Именно поэтому в нашем распоряжении появились два автомобиля: новый Mitsubishi L200, показавший себя идеальным автомобилем для дальних путешествий во время новогодней поездки в Турцию, и еще более новый UAZ Profi, главным достоинством которого оказался огромный кузов, вмещающий мотоцикл с коляской.

Увы, на большом кузове достоинства отечественного внедорожника закончились — расход в 17 литров на сотню при скорости в 90 км/ч не просто ударил по карману, но и ощутимо испортил настроение. Впрочем, средняя температура бюджета поездки выросла не так сильно, как могла бы — L200, идущий в темпе «уазика», вместо привычной десятки употреблял 7—8 литров.

Фото avtovzglyad.ru

Дорога до Иркутска запомнилась не слишком — однообразный пейзаж средней полосы не меняется с новой тысячей верст, а вот часовые пояса, напротив, сменялись едва ли не ежедневно. Единственным открытием стало качество асфальта: за пять тысяч километров наш экипаж так и не нашел ни одной действительно крупной ямы на федеральной трассе. А вот камер по пути, как стационарных, так и мобильных, напротив, было в избытке, но благодаря радар-детектору Neoline G-Tech X27 и тихоходному UAP Profi, за 11 000 километров намотанных в общей сложности, удалось не привести домой ни одного штрафа.

«Дорога отремонтирована на средства, собранные 'Платоном», то и дело гласили таблички, стоящие на обочине, намекая на то, что для ремонта прочих второстепенных дорог, по-видимому, придется ввести еще один налог, ибо уже имеющихся транспортных налогов и акцизов на топливо недостаточно даже для установки километровых столбиков.

А вот сам Иркутск, в котором мы и остановились, напротив, удивил не только обилием потрясающей дореволюционной архитектуры, но и непривычной для русских городов опрятностью и чистотой. Сюда определенно стоило ехать, а ведь город не был нашей конечной целью.

Фото avtovzglyad.ru

Затевая байкальскую поездку, нам хотелось сделать сразу несколько вещей: прокатиться на мотоцикле вдоль полузаброшенной Кругобайкальской железной дороге, некогда самому сложному и дорогому участку Транссиба, потерявшему свое значение в середине прошлого века; установить рекорд скорости для мотоциклов с коляской на льду и попробовать мотоцикл, с установленными вместо колес лыжами.

С официальным рекордом у нас не срослось еще на стадии подготовки — поощрять жадность представителей «Книги рекордов России» не было ни возможности, ни желания. Да и сам рекорд от этого своих свойств никак не меняет, зафиксируем сами, благо все необходимое в виде GPS-навигатора Neoline Moto2, отображающего реальную скорость, и видеокамеры у нас было. Не признает официальное сообщество? Не беда! Признают и побьют через год другие отморозки? Еще лучше — значит, мы положили начало хорошей традиции. Кто знает, может с этого и начнется история нашего, русского озера Бонневилль?

К слову, рекорд вышел весьма скромным: всего 94,8 км/ч, в которые мотоцикл уперся из-за недостаточного количества шипов. А ведь на асфальте этот же BMW K1100LT с коляской Velorex 700 легко выдавал 160! С другой стороны, быстрее на «колясыче» по Байкалу все равно никто не ездил, а у нас появился пусть и сомнительный, но опыт. Впрочем, главными стали не рекорды, а эмоции, сравнить которые мне совершенно не с чем.

Фото avtovzglyad.ru

Кругобайкальская железная дорога не далась проще. И пусть обилие снега не стало большой проблемы для кроссовой зимней резины Mitas,в которую был обут мотоцикл, проблемы подкрались с другой стороны. Дело в том, что железная дорога, строившаяся в конце девятнадцатого века как однопутная, позже была расширена вторым путем, построенным параллельно первому. Со временем дореволюционный путь забросили, а редким поездам достался «новый» путь, в то время как старый, изобилующий тоннелями, мостами и эстакадами, фактически превратился в дорогу, доступную если не для автомобиля, то как минимум для мотоцикла с коляской.

Так думали и мы, планируя взять исторический участок, не выезжая на действующее полотно. Это важно, ведь покатушки по железным путям не только опасны, но еще и совершенно незаконны, а заработать проблем на свою голову совершенно не хотелось. Поначалу все шло отлично — оставленный много десятилетий назад тоннель, красивейший мост, обилие снега вдоль путей, снова мост, поросший кустарником, не думаю, что в мире есть много дорог, несколько километров которых смогут настолько захватить дух и взволновать! Увы, как и все хорошее, простой путь закончился.

Фото avtovzglyad.ru

Импровизированное шоссе уперлось то ли в сломанный, то ли в разобранный мост, а единственный тоннель, проходивший неподалеку, оказался действующим. Рискнуть встретить поезд, а помимо «Мотани», как местные называют состав, связывающий редкие поселки с цивилизацией, здесь еще снуют и технические локомотивы с дрезинами, мы не решились. Пришлось развернуться и отправиться восвояси тем же путем, после чего, уже спустившись на лед, приступить к завершающей части экспедиции.

Летом у Кругобайкалки альтернативы нет — на автомобиле подъехать можно лишь к поселкам, расположенным у ее начала и конца, зато зимой местные прокладывают импровизированный зимник по льду, которым мы и решили воспользоваться. Байкальский лед при всей его неимоверной толщине, которую он набирает к концу зимы, обманчив: многокилометровые плиты льда постоянно движутся, то сталкиваясь, образуя высоченные и острые заборы торосов, то, напротив, разъезжаясь на несколько метров, создавая полыньи открытой воды.

Именно они представляют наибольшую опасность: с виду лед как лед, абсолютно ровный, но стоит приглядеться, как можно увидеть, что вода между двумя плитами только-только замерзла и колесо автомобиля моментально уйдет под воду. И хорошо если так, ведь стоит такой трещине скрыться даже под небольшим слоем снега, как распознать ее становится практически невозможно. Спасают лишь ледовые капитаны, — проводники из числа местных, знающие опасные участки и способные за небольшую плату провести вас за собой.

Фото avtovzglyad.ru

Один из них был и в нашем экипаже из двух автомобилей и мотоцикла. Но там, где полноприводный автомобиль пролезет, «недоприводный» мотоцикл останется в плену. Именно поэтому мы и устроили эксперимент с лыжами, на которых мотоцикл играючи проскакивал даже глубокие снежные переметы ходом. Разумеется, ни о каком комфорте и стабильности речи не шло, однако опыт все равно был признан удачным, да и штурм трещин в «лыжной» конфигурации из медленных и опасных проездов по дощечкам превратился в пролет на открытом газу.

Добравшись до конца дороги, а потом и до берега поселка Листвянка и как следует отоспавшись в Иркутске, мы двинули в сторону дома. Поездка получилась дорогой, долгой и чрезвычайно утомительной, но несмотря на это оказалась действительно стоящей — так мотосезон я еще не открывал никогда, да и красота Байкала не отпускает до сих пор. Уверен, что однажды вернусь сюда. И не обязательно летом: слишком уж красивый лед, способный свести с ума любого неравнодушного к мотоциклам и машинам.

автопутешествие, автотуризм, байки, мототехника
19 апреля 2018
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