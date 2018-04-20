Тест-драйв вездехода «Трэкол»: как превратить UAZ Hunter в танк

Машину, похожую на UAZ Hunter, но использующую раму от «Буханки», а двигатель от Hyundai Porter, хорошо берут охотники, рыболовы. Что и неудивительно: этот вездеход — настоящая находка для любителей активного отдыха, в чем убедился портал «АвтоВзгляд», попробовавший аппарат в деле.
На UAZ Hunter эта машина похожа только внешне. Да и документы у нее другие. Вместо свидетельства о регистрации — паспорт самоходной машины (ПСМ) для постановки на учет в Гостехнадзоре, а не в ГИБДД. Название «Трэкол» образовано из словосочетания «транспорт экологичный». Эту самую экологичность дарят шины сверхнизкого давления.
За счет небольшого давления на грунт, вездеход лишь приминает траву, которая потом поднимается. В результате дорога не заболачивается, оставаясь проезжей. Машина на огромных колесах может ездить и по асфальту, а вот, скажем, гусеничной техники передвигаться по дорогам общего пользования запрещено. Любопытно, что шины фирма «Трэкол» разрабатывает сама.
Перед тем, как отдать готовый вездеход клиенту, ему устраивают серию испытаний. Машина должна проехать 250 км по бездорожью и столько же по асфальтовым дорогам, плюс преодолеть водную преграду. Это позволяет убрать возможные огрехи сборки еще до того, как вездеход отдадут покупателю. Такая серия тестов позволяет давать на вездеход гарантию — 6 месяцев или 5000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
За счет колес сверхнизкого давления «Трэкол» держится на воде и плавает. Скорость не высокая — около 3 км/ч. А вот если установить сзади лодочный мотор (транец для него идет как опция), она вырастет до 10 км/ч.
Испытатели рассказаывают, что некоторые клиенты после тест-драйва разводят руками: мол, я-то думал, что он действительно может ходить по воде. Таким клиентам объясняют, что вездеход — не лодка. Возможность преодолевать водные преграды — некое приятное дополнение, нежели руководство к действию, что из воды вылезать не надо.
Минус стандартного кузова, установленного на раму от уазовской «Буханки» и водруженнного на большие колеса — в салон трудно залезать, ведь ручек нет. Приходится браться либо за дверной проем, либо за среднюю стойку кузова. В последнем случае дверь может прищемить руку при, скажем, порыве ветра.
Внутри это знакомый UAZ Hunter. Почти. Так как «печка» у «Хантера» никакая, ее поменяли на более эффективную, от «Газели». А можно поставить и автономный отопитель салона. Появилась кнопка принудительного включения вентилятора охлаждения двигателя и еще один указатель уровня топлива. Баков тут три. Самый большой, на 70 литров, установлен в корме. Два штатных по 39 литров каждый работают как дополнительные. Но их могут и снять, чтобы вездеход был легче.
Под капотом разместился 83-сильный дизель Hyundai, который взяли от грузовичка Porter. Работает он тихо, да и вообще в салоне нет привычной для УАЗа какофонии. Пятиступенчатой МКП, которая так же перешла от «Портера», работать приятно. Опять же, никаких клацаний нет.
По талому снегу и раскисшей дороге вездеход идет мягко, но очень уверенно. Ощущение такое, что покачивает на волнах и машина может почти все. Перед этим испытатель стравил давление в колесах до стандартных для бездорожья 0,2 атмосфер. Кстати, на таком давлении снижается и риск повреждения шины, если наехать, скажем, на сучок. Деревяшка упирается в диск колеса, а шина начинает обжимать диск — проколоть колесо гораздо труднее.
Раздаточная коробка у вездеходаот полноприводного газовского «Соболя» с салонными рычагами управления. Есть пониженная передача и межосевой дифференциал. Этого вполне достаточно для преодоления косогоров и ям. В самой простой версии у вездехода барабанные тормоза, но испытатели рекомендуют не экономить и ставить дисковые.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Они, как и дисковый стояночный тормоз, собственная разработка компании и сделаны на базе узлов УАЗ и ГАЗ. В барабанные механизмы часто попадает вода и грязь. После морозной ночи все это примерзает. Результат — долгие «танцы с бубнами» вокруг машины. У дисковых тормозов таких проблем нет.
Ведущие мосты — опять же симбиоз узлов ГАЗ и УАЗ. Есть подешевле, со стандартными колесными редукторами, есть дороже, с усиленными редукторами, которые разработали и производят на «Трэколе». Но главное, на чем не стоит экономить, так это на системе автоподкачки колес. Она стоит 59 000 рублей, но заметно облегчает жизнь. Не надо прыгать с компрессором, накачивая давление перед каждым выездом на асфальт. Инженеры из Люберец многократно повысили внедорожные возможности UAZ Hunter. А ремонтопригодность осталась на том же уровне и это плюс. Уазовских и газовских запчастй у нас в достатке. Нет проблем с обслуживанием и корейского дизеля.
Цена «Трэкола», конечно, выше, чем у «Хантера» — от 1 950 000 рублей. Прайс машины с трэколовскими колесными редукторами начинается от 2 130 000 рублей. Но за внедорожные возможности приходится платить.