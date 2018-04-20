Тест-драйв вездехода «Трэкол»: как превратить UAZ Hunter в танк

На UAZ Hunter эта машина похожа только внешне. Да и документы у нее другие. Вместо свидетельства о регистрации — паспорт самоходной машины (ПСМ) для постановки на учет в Гостехнадзоре, а не в ГИБДД. Название «Трэкол» образовано из словосочетания «транспорт экологичный». Эту самую экологичность дарят шины сверхнизкого давления.

За счет небольшого давления на грунт, вездеход лишь приминает траву, которая потом поднимается. В результате дорога не заболачивается, оставаясь проезжей. Машина на огромных колесах может ездить и по асфальту, а вот, скажем, гусеничной техники передвигаться по дорогам общего пользования запрещено. Любопытно, что шины фирма «Трэкол» разрабатывает сама.

Перед тем, как отдать готовый вездеход клиенту, ему устраивают серию испытаний. Машина должна проехать 250 км по бездорожью и столько же по асфальтовым дорогам, плюс преодолеть водную преграду. Это позволяет убрать возможные огрехи сборки еще до того, как вездеход отдадут покупателю. Такая серия тестов позволяет давать на вездеход гарантию — 6 месяцев или 5000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.