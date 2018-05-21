Инженеры Bosch придумали, как спасти мотоцикл от падения

Совсем недавно компания Bosch презентовала новую систему, которая способствует сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу дизельными автомобилями. Теперь же производитель из Штутгарта принялся за мотоциклы. В настоящее время немцы разрабатывают уникальную технологию, благодаря которой многие байкеры смогут сохранить себе жизнь.

В случае, если мотоцикл начнет терять сцепление с дорогой, система «выпустит» мощную струю сжатого воздуха, тем самым возвращая колесо на нужную траекторию и выравнивая байк. Интересно, что новая технология от Bosch не рассчитана на многократное использование — как и подушки безопасности, она «выстреливает» лишь один раз, после чего требует замены.

Специалисты «Бош» уже тестируют систему в реальных условиях. По их словам, в компании пока не могут гарантировать бесперебойную работу устройства, поскольку оно слишком сложное с технической точки зрения. Судя по всему, прежде, чем технология найдет применение на серийных мотоциклах, пройдет еще немало времени.