Инженеры Bosch придумали, как спасти мотоцикл от падения

Фото: Bosch
Специалисты компании Bosch трудятся над инновационной технологией, которая позволит предотвращать падение мотоцикла при потере сцепления с дорогой. Для удержания двухколесного транспорта немцы предлагают использовать компактные реактивные двигатели.
Виктория Базылева

Совсем недавно компания Bosch презентовала новую систему, которая способствует сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу дизельными автомобилями. Теперь же производитель из Штутгарта принялся за мотоциклы. В настоящее время немцы разрабатывают уникальную технологию, благодаря которой многие байкеры смогут сохранить себе жизнь.

В случае, если мотоцикл начнет терять сцепление с дорогой, система «выпустит» мощную струю сжатого воздуха, тем самым возвращая колесо на нужную траекторию и выравнивая байк. Интересно, что новая технология от Bosch не рассчитана на многократное использование — как и подушки безопасности, она «выстреливает» лишь один раз, после чего требует замены.

Специалисты «Бош» уже тестируют систему в реальных условиях. По их словам, в компании пока не могут гарантировать бесперебойную работу устройства, поскольку оно слишком сложное с технической точки зрения. Судя по всему, прежде, чем технология найдет применение на серийных мотоциклах, пройдет еще немало времени.

безопасность дорожного движения, технология, байки, мототехника
21 мая 2018
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