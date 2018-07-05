Тест-райд Triumph Bonneville Bobber Black: вперед в прошлое

Новинка этого сезона действительно выглядит настолько стильно и завораживающе, что портал «АвтоВзгляд» никак не мог пройти, точнее — проехать мимо и взял ее на тест. Итак, давайте знакомиться: Triumph Bonneville Bobber Black.
Алексей Гусев

Вообще, сама модель Bonneville увидела свет еще в 1959 году, а последний рестайлинг случился в 2001-м. Этот классический байк был весьма популярен, так что неудивительно, что именно на базе данной модели компания создала современный аналог старого доброго «боббера». Стоит отметить, что брутальные байки типа bobber и cafe-racer были весьма популярны в послевоенные годы — в целях облегчения ради большей динамики, а также из-за дефицита металла с мотоциклов убирали все лишнее навесное оборудование, обрезали крылья или снимали их вовсе, ставили облегченное седло. Да что там седло, на многих тогдашних байках не было даже зеркал и спидометра! Зато выглядело это все очень круто да и ехало быстро.

Британская компания Triumph, основанная немецкими эмигрантами в 1902 году, пережила немало взлетов и падений и неоднократно переходила из рук в руки. После признания банкротом в 1983-м, ее выкупил британский миллиардер и сумел-таки вернуть легендарную марку на мировой рынок. И вот уже Москве открыты два салона бренда, а в модельном ряду присутствуют весьма интересные и любопытные мотоциклы.

При первом взгляде на наш современный Bobber Black, сознание неизбежно переносит тебя в 50-е — абсолютно черный, с матовыми трубами и двигателем, каплевидным топливныи баком, круглыми зеркалами заднего вида, небольшим одноместным седлом велосипедного типа, на черных колесных дисках — этот байк выглядит реально круто! Забегая чуть вперед могу сказать, что оборачиваются и провожают его восхищенным взглядом буквально все, даже те, кто в принципе ничего не смыслит в мототехнике.

Фото avtovzglyad.ru

Тем более, что на тестовый Bobber опционально установили пусть и не очень громкий, зато отлично и басовито звучащий выпуск Vance&Hines, именуемый на байкерском сленге «Ваня-Ханя». Благодаря своим габаритам и небольшой ширине, Bonneville Bobber Black прекрасно чувствует себя на городских улицах, для которых он, собственно говоря, в первую очередь и предназначен. Что ж, попробуем.

Вставляю самый обычный ключ в самую обыкновенную замочную скважину замка зажигания, расположенную по старинке прямо рядом с мотором и поворачиваю его. Короткое нажатие на кнопочку с надписью Start — и вот уже окрестности оглашает басовитый рокот 1200-кубовой рядной «двойки». Ретрошлем и олдскульные «пилотские» очки на голову для полноты образа и, ворча выхлопом, Triumph выкатывается с парковки.

Первое ощущение — где-то я уже это все видел и чувствовал… Ах, да, по манерам и повадкам Bonneville Bobber Black напоминает своего непосредственного и, пожалуй, единственного серийного конкурента на нашем рынке — Harley-Davidson Forty-Eight, знаменитый «48-й». Оно и понятно, у обоих мотоциклов довольно схожие габариты и конструкция. Разве что у Bonneville по умолчанию стандартное среднее расположение подножек, так что при движении спиной «на ногах» они мешают. Однако это проблема не конкретно данного мотоцикла, а всей конструкции в целом. Впрочем, она легко лечится перестановкой подножек, но тогда изменится классическая «бобберская» посадка.

Фото avtovzglyad.ru

Благодаря короткой базе, почти вертикальной передней вилке, широким шинам, мощному двигателю и длинным передачам, Bobber отлично вписывается в плотный городской поток. Для него не составляет проблем протиснуться в любое, даже самое узкое междурядье, его можно смело «ронять» в повороты, из которых он моментально выходит сам при минимальной подаче газа. Ну а за остановку отвечают мощнейшие дисковые тормозные механизмы Brembo — два диска спереди и один сзади. Вообще, динамика Bobber Black такова, что нужно обладать чрезвычайной отвагой, чтобы сходу открыть рукоятку газа до упора — Triumph так и норовит вырваться из под пилота. Так что этот мотоцикл — для людей с горячим сердцем и холодной головой.

Мотоциклы типа «боббер» смотрятся стильно и едут быстро. Однако, на таком байке вы лишены возможности перевозить пассажира, а также багаж. А значит, подобную стильную технику можно рассматривать лишь в качестве второго мотоцикла в гараже, ведь на таких байках принято ездить налегке. Тем не менее, удовольствие от вождения, а также повышенное внимание окружающих вам гарантированы, а за это не жалко и выложить 1 110 000 рублей, именно во столько оценен стильный британский боббер.

новинки рынка, байки, мототехника
5 июля 2018
448