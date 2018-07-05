Тест-райд Triumph Bonneville Bobber Black: вперед в прошлое

Вообще, сама модель Bonneville увидела свет еще в 1959 году, а последний рестайлинг случился в 2001-м. Этот классический байк был весьма популярен, так что неудивительно, что именно на базе данной модели компания создала современный аналог старого доброго «боббера». Стоит отметить, что брутальные байки типа bobber и cafe-racer были весьма популярны в послевоенные годы — в целях облегчения ради большей динамики, а также из-за дефицита металла с мотоциклов убирали все лишнее навесное оборудование, обрезали крылья или снимали их вовсе, ставили облегченное седло. Да что там седло, на многих тогдашних байках не было даже зеркал и спидометра! Зато выглядело это все очень круто да и ехало быстро.

Британская компания Triumph, основанная немецкими эмигрантами в 1902 году, пережила немало взлетов и падений и неоднократно переходила из рук в руки. После признания банкротом в 1983-м, ее выкупил британский миллиардер и сумел-таки вернуть легендарную марку на мировой рынок. И вот уже Москве открыты два салона бренда, а в модельном ряду присутствуют весьма интересные и любопытные мотоциклы.

При первом взгляде на наш современный Bobber Black, сознание неизбежно переносит тебя в 50-е — абсолютно черный, с матовыми трубами и двигателем, каплевидным топливныи баком, круглыми зеркалами заднего вида, небольшим одноместным седлом велосипедного типа, на черных колесных дисках — этот байк выглядит реально круто! Забегая чуть вперед могу сказать, что оборачиваются и провожают его восхищенным взглядом буквально все, даже те, кто в принципе ничего не смыслит в мототехнике.