Найдены способы, как никогда не падать на мотоцикле

При вираже мотоцикл наклоняется внутрь поворота, и если в это время под колеса попадут мокрые листья или гравий, скорее всего, падения не избежать. Bosh сумел найти решение даже в этой, казалось бы, безнадежной ситуации: специальные датчики посылают сигнал о скольжении, и сразу срабатывает газогенератор, как в подушках безопасности. Газ вырывается через сопло наружу в нужном направлении и сохраняет заданную траекторию движения мотоцикла.

Также в список технологий, за которыми будущее, вошли адаптивный круиз-контроль, работающий по аналогии с автомобилем, система предупреждения об угрозе фронтального столкновения, уведомляющая водителя об опасном сближении с идущим впереди транспортом, и система контроля слепых зон.

Кроме этого, обезопасить байкера может обмен данными между автомобилями и мотоциклами в потоке: с помощью технологии участники движения получают актуальные сведенья о скорости и направлении в радиусе нескольких сотен метров, система экстренного вызова при аварии или поломке, система курсовой устойчивости и ABS.