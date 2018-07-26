Найдены способы, как никогда не падать на мотоцикле

Фото: Bosh
Специалисты разрабатывают технологии и системы, которые в будущем должны стать основой безопасности мотоциклистов. Ведь двухколесные участники движения очень уязвимы на дороге, и безопасность — одна из основных их проблем. Специалисты из Штутгарта разработали множество решений защиты байкеров, одно из которых помогает сохранить устойчивость при повороте на скользкой дороге.
Светлана Ермолаева

При вираже мотоцикл наклоняется внутрь поворота, и если в это время под колеса попадут мокрые листья или гравий, скорее всего, падения не избежать. Bosh сумел найти решение даже в этой, казалось бы, безнадежной ситуации: специальные датчики посылают сигнал о скольжении, и сразу срабатывает газогенератор, как в подушках безопасности. Газ вырывается через сопло наружу в нужном направлении и сохраняет заданную траекторию движения мотоцикла.

Также в список технологий, за которыми будущее, вошли адаптивный круиз-контроль, работающий по аналогии с автомобилем, система предупреждения об угрозе фронтального столкновения, уведомляющая водителя об опасном сближении с идущим впереди транспортом, и система контроля слепых зон.

Кроме этого, обезопасить байкера может обмен данными между автомобилями и мотоциклами в потоке: с помощью технологии участники движения получают актуальные сведенья о скорости и направлении в радиусе нескольких сотен метров, система экстренного вызова при аварии или поломке, система курсовой устойчивости и ABS.

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26 июля 2018
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