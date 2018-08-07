Два колеса и полный привод: что объединяет мотоциклы и внедорожники

Конечно, Питер — не лучший город для мотоциклистов, слишком уж короткое лето с переменчивой погодой, однако, «окно в Европу» сегодня не менее важно, чем три столетия назад: кажется, на слете был представитель каждого большого европейского государства, и почти все приехали на мотоциклах.

В одной только колонне, по заявлениям организаторов было больше трех тысяч мотоциклов! Отличились лишь китайцы, торжественно размахивавшие красными флагами перед телекамерами, однако, ни одного мотоцикла с китайскими номерами я так и не нашел.

Сама площадка фестиваля в нынешнем году не изменилась, площадь Островского для многих уже стала родной. Здесь и кастом-шоу с лучшими работами отечественных мотоциклетных художников, сцена с бесконечным рок-н-ролом и несколько десятков палаток с мотоциклами, одеждой, сувенирами и прочей байкерской атрибутикой, разбавленной барбершопами и фастфудом.