Два колеса и полный привод: что объединяет мотоциклы и внедорожники

Фото и видео: АвтоВзгляд
Начало августа в Петербурге ознаменовалось важнейшим событием в мире российской байк-культуры — мотофестивалем St. Peterburg Harley Days. В этом году он стал седьмым по счету, и самым большим за всю историю. Не в последнюю очередь благодаря участию бескомпромиссных внедорожников.
Дмитрий Федотов

Конечно, Питер — не лучший город для мотоциклистов, слишком уж короткое лето с переменчивой погодой, однако, «окно в Европу» сегодня не менее важно, чем три столетия назад: кажется, на слете был представитель каждого большого европейского государства, и почти все приехали на мотоциклах.

В одной только колонне, по заявлениям организаторов было больше трех тысяч мотоциклов! Отличились лишь китайцы, торжественно размахивавшие красными флагами перед телекамерами, однако, ни одного мотоцикла с китайскими номерами я так и не нашел.

Сама площадка фестиваля в нынешнем году не изменилась, площадь Островского для многих уже стала родной. Здесь и кастом-шоу с лучшими работами отечественных мотоциклетных художников, сцена с бесконечным рок-н-ролом и несколько десятков палаток с мотоциклами, одеждой, сувенирами и прочей байкерской атрибутикой, разбавленной барбершопами и фастфудом.

Хорошей традицией стал и стенд компании Mitsubishi, где в нынешнем году, вдобавок нынешним бестселлерам, поставили и новенький Eclipse Cross. Но одно дело смотреть, а совсем другое — прокатиться. Именно поэтому на тест-драйв выстроились очереди.

А что — вполне оправдано, учитывая, что в самом центре Питера компания Mitsubishi Motors построила целую полосу внедорожных препятствий с крутыми подъемами, качелями на уровне кроны растущих неподалеку каштанов, спусками, бревнами и пандусами, имитирующими диагональные вывешивания. Надо сказать, что для многих автомобильный аттракцион на этом мотоциклетном фестивале стал едва ли не главным развлечением.

А вот мотоциклетных тест-драйвов, напротив, в нынешнем году не было — вместо них в импровизированном «лягушатнике» выступали каскадеры и стантрайдеры, а тест-драйвы «Харли», по словам организаторов фестиваля, пройдут здесь пару недель спустя, уже за рамками и без того насыщенного фестиваля.

Главным же событием всего уикенда, ради которого сюда съехались мотоциклисты со всего континента, стал парад. Признаться, я даже будучи мотоциклистом, не считаю проезд двухколесной колонны лучшим поводом для перекрытия города, чем проезд очередного депутата. И всегда испытываю некую неловкость перед людьми, вынужденным простаивать в пробке. Именно поэтому питерский парад, в рамках которого перекрывали весь центр, мне казался очень странной затеей.

Вероятно, так же рассудили и организаторы, прокладывавшие маршрут колонны: в этом году пробег, стартовавший на Дворцовой площади, быстро миновал город и проехал по новеньким эстакадам, открыв всем, включая меня, уже знакомый Петербург с совершенно иного ракурса. Скоростные магистрали, эстакады, тоннели: отличный маршрут, закончившийся на Островского.

Полагаю, приятно было и петербуржцам, которым помешали меньше, чем обычно. Недовольных мне вообще найти не удалось, люди, попадавшиеся на пути колонны, встречали ее радостно и приветливо. Еще бы: внедорожники Mitsubishi с яркими языками пламени и несколько тысяч рычащих, начищенных до блеска и сверкающих в солнечных лучах мотоциклов, едущих следом, способны подарить ощущение праздника самым прожженным циникам.

К слову, несмотря на кажущуюся «монобрендовость» мероприятия, принять участие в нем мог любой желающий, вне зависимости от модели мотоцикла. Братство мотоциклистов выше любви к конкретному бренду, так что атмосфера праздника была не только яркой, но еще и очень народной, место здесь нашлось для каждого. Впрочем, иначе ни у джиперов, ни у байкеров и не бывает.

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7 августа 2018
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