Российские байкеры выбирают немецкие и японские мотоциклы

Лидирующие позиции в этом рейтинге, повторимся, заняли «немцы». Им отдали предпочтение 21% байкеров. На долю понских мотобрендов пришлось 20,5% продаж. На третьем месте — мотоциклы из Поднебесной: за первое полугодие «китайцев» выбрали в 15% случаев. Американские производители тоже пользуются популярностью: их продукция заняла 11,5% российского рынка.

Российские мотоциклисты, кроме вышеперечисленных, приобретают австрийские, итальянские, британские и белорусские байки, их продажи занимают от 1% до 5%. Отечественный продукт тоже приобретают, но спрос на него совсем мизерный — около 1%.

Надо заметить, что за отчетный период отечественный моторынок увеличился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это первый за последние 3,5 года довольно продолжительный подъем. Среди марок первое место заняла BMW, продавшая 1200 мотоциклов и увеличившая показатели на 22,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года. На втором месте обосновался Harley-Davidson (604 экземпляров, +44,5%). Тройку лидеров замыкает китайский Racer (519 единиц, +12,8%).