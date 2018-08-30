Какие мотоциклы популярны на вторичном рынке в России

Вторая строчка досталась «Иж» — двухколесному транспорту этого бренда отдали предпочтение 15% мотоциклистов. Третью позицию завоевали «Уралы»: они пришлись по вкусу 11% покупателей. Четвертым и пятым идут «иностранцы»: Yamaha (11%) и Suzuki (9%) соответственно, сообщают аналитики интернет-площадки «Юла».

Мотоциклетный хит-парад самых дорогих подержанных «железных коней» у нас возглавляет Harley-Davidson. В среднем мотоцикл этой марки стоит 470 000 рублей, что в пять раз больше среднего ценника по стране (97 000 рублей). За ним следуют Kawasaki (157 000 «деревянных») и Yamaha (156 000 «целковых»). Самыми бюджетными мото с пробегом в этом году можно назвать «Иж», их средневзвешенный прайс составляет 20 500 рублей.

Среди мотогородов тоже есть свой рейтинг: больше всего байкеров в нашей стране насчитывается в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

А вот вам на сладкое: самый дорогой мотоцикл, выставленный сейчас на продажу — кастомный «мот», оцененный нынешним хозяином в 3 млн. рублей. По словам продавца, этот экземпляр в свое время засветился на телеэкранах в культовой картине «Беспечный ездок».