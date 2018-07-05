Секреты болельщиков: как выиграть билет на главное футбольное событие мира

Билеты на игру 6 июля в Казани выиграла москвичка Гульнур Хасанова. Свой приз победительница получила из рук чемпиона мира по гонкам на выносливость, пилота команды G-Drive Racing Романа Русинова.

«Совсем недавно гимн России звучал на подиуме легендарного марафона „24 часа Ле-Мана“ во Франции, где наша команда была самой быстрой. Будет здорово, если гимн нашей страны будет как можно чаще звучать и на других спортивных соревнованиях. И, конечно, мы все мечтаем, о победах россиян на международных футбольных турнирах», — сказал гонщик.

«Мы очень любим футбол. Поэтому, узнав об акции, сразу же захотела участвовать. Сыну говорить не стала — до последнего не верила в свою удачу. А теперь, когда билеты в руках, чувствую себя счастливчиком и с нетерпением жду предстоящий матч. Кто победит в финале сказать сложно, но мы болеем за нашу команду», — поделилась Гульнур.