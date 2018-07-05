Секреты болельщиков: как выиграть билет на главное футбольное событие мира

Борьбу в четвертьфинале впервые за 32 года продолжает сборная России, сенсационно обыграв Испанию в ⅛ финала в серии пенальти
Максим Строкер

Билеты стало возможным выиграть в акции при заправке автомобиля на АЗС «Газпромнефть» по всей России.

Шанс выиграть билет на футбол получили все участники акции «Заправляйся с Visa и попади на матчи FIFATM», заправляя свой автомобиль от 25 литров топлива, расплачиваясь банковской картой Visa, и регистрируя чеки на сайте акции: www.gpn-promo.com.

Билеты на четвертьфиналы уже разыграны. Победителями стали 13 автомобилистов.

  • Иван Кузенцов, Москва
  • Игорь Преображенский, Москва
  • Гульнур Хасанова, Москва
  • Алейниченков Владимир, Подольск
  • Сергей Кузнецов, Владимир
  • Олег Измалков, Санкт-Петербург
  • Иван Гарбузов, Краснодар
  • Иван Шальнев, Краснодарский край
  • Денис Роганов, Новосибирск
  • Алексей Есипов, Барнаул
  • Денис Новиков, Барнаул
  • Сергей Дорохов, Челябинск
  • Елена Черная, Ханты-Мансийск

Билеты на игру 6 июля в Казани выиграла москвичка Гульнур Хасанова. Свой приз победительница получила из рук чемпиона мира по гонкам на выносливость, пилота команды G-Drive Racing Романа Русинова.

«Совсем недавно гимн России звучал на подиуме легендарного марафона „24 часа Ле-Мана“ во Франции, где наша команда была самой быстрой. Будет здорово, если гимн нашей страны будет как можно чаще звучать и на других спортивных соревнованиях. И, конечно, мы все мечтаем, о победах россиян на международных футбольных турнирах», — сказал гонщик.

«Мы очень любим футбол. Поэтому, узнав об акции, сразу же захотела участвовать. Сыну говорить не стала — до последнего не верила в свою удачу. А теперь, когда билеты в руках, чувствую себя счастливчиком и с нетерпением жду предстоящий матч. Кто победит в финале сказать сложно, но мы болеем за нашу команду», — поделилась Гульнур.

Победитель из Барнаула Денис Новиков поедет на четвертьфинал в Самару. «Я сам восемь лет играл в „Динамо-Барнаул“, но из-за травмы пришлось выбрать другой вид деятельности, не связанный со спортом. Работа у меня отдаленная, заправляться приходится часто, так что необходимые для участия в акции 25 литров топлива залить в бак не составило труда. Когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, эмоций было очень много! Ни разу за свою жизнь я ничего не выигрывал, было сложно поверить в победу. Я поеду на матч с товарищем, мы уже подготовились — заготовили флаги Барнаула», — говорит Денис.

Бухгалтер из Ханты-Мансийска Елена Черная выиграла билеты на четвертьфинал 6 июля в Нижнем Новгороде. В поездку она решила взять своего отца.

«Папа на пенсии и активно следит за Чемпионатом, не пропускает ни одного матча. А я ярый болельщик спорта в целом. Мне кажется, у нас сейчас вся страна активно следит за всеми спортивными событиями. Как мы поддерживали наших олимпийцев!», — рассказала Елена.

Петербуржцу Олегу Измалкову повезло выиграть билеты на четвертьфинал 7 июля в Сочи. Именно здесь сборная России сыграет свой следующий матч с Хорватией. На станции «Газпромнефти» билеты ему передал легенда футбольного клуба «Зенит», главный тренер молодежной команды Константин Зырянов.

«Это невероятная возможность — увидеть лучший в мире футбол прямо с трибун стадиона! Эту игру я люблю с детства, мы с друзьями часто гоняли мяч во дворе. А теперь лечу на четвертьфинал Чемпионата мира в Сочи с супругой», — рассказал Олег.

Вместе с петербуржцем на трибунах стадиона в Сочи окажутся Иван Гарбузов и Иван Шальнев из Краснодарского края.

Розыгрыш билетов на двоих на Чемпионат мира по футболу FIFATM продолжается. Сейчас определяются обладатели 13 билетов на полуфиналы и финальный матч. Нынешний турнир уже повторил рекорд мировых первенств по количеству назначенных 11-метровых, а это значит, что ключевые этапы точно будут жаркими. Также среди участников акции до 15 июля 2018 года будут разыграны уникальные сувениры с автографами футболистов прямо со стадионов.

Срок проведения акции C 20 мая 2018года по 15 июля 2018г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.gpn-promo.com.

На правах рекламы

5 июля 2018
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