Секреты болельщиков: как выиграть билет на главное футбольное событие мира

Билеты стало возможным выиграть в акции при заправке автомобиля на АЗС «Газпромнефть» по всей России.
Шанс выиграть билет на футбол получили все участники акции «Заправляйся с Visa и попади на матчи FIFATM», заправляя свой автомобиль от 25 литров топлива, расплачиваясь банковской картой Visa, и регистрируя чеки на сайте акции: www.gpn-promo.com.
Билеты на четвертьфиналы уже разыграны. Победителями стали 13 автомобилистов.
- Иван Кузенцов, Москва
- Игорь Преображенский, Москва
- Гульнур Хасанова, Москва
- Алейниченков Владимир, Подольск
- Сергей Кузнецов, Владимир
- Олег Измалков, Санкт-Петербург
- Иван Гарбузов, Краснодар
- Иван Шальнев, Краснодарский край
- Денис Роганов, Новосибирск
- Алексей Есипов, Барнаул
- Денис Новиков, Барнаул
- Сергей Дорохов, Челябинск
- Елена Черная, Ханты-Мансийск