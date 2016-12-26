Новая Toyota Camry и другие премьеры автосалона в Детройте

AUDI Q8

Слухи о кроссовере с шильдиком Q8 ходят уже несколько лет, но только сейчас у немцев реально дошли руки до работы над новинкой. Известно, что автомобиль — пока в статусе концепта — базируется на модульной платформе MLB-Evo, знакомой нам по Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga. В число его главных конкурентов производитель записал Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6. Прототип купеобразного SUV получит под капот гибридную силовую установку, и только в серийном воплощении авто обзаведется дизельными и бензиновыми моторами. Но произойдет это не раньше 2018 года.