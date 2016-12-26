Новая Toyota Camry и другие премьеры автосалона в Детройте

Стоит отметить, что предстоящая экспозиция станет 119-ой по счету, и познакомиться с последними шедеврами автомобилестроения сюда придет свыше 1 000 000 человек. Портал «АвтоВзгляд» выделил из приготовленных производителями новинок самые интересные для России.
TOYOTA CAMRY
Без преувеличения «гвоздем программы» в Детройте станет новое поколение бизнес-седана Toyota Camry. Автомобиль, построенный на платформе TNGA, известной нам по нынешней генерации Toyota Prius, сможет похвастать более гладкими и изящными формами, а также новым двухлитровым турбированным мотором мощностью 238 сил. Последний, к слову, неплохо показал себя на кроссовере Lexus NX 200t. Правда, японцы не лишат потребителя и старого доброго четырехцилиндрового двигателя объемом 2,5 литра, который будет работать строго с шестидиапазонным «автоматом». Для любителей «зеленых» технологий производитель выпустит авто с гибридной силовой установкой, а для гонщиков — «заряженную» версию TRD с движком о 300 «скакунах». Никаких других подробностей о новинке пока, увы, нет.
LEXUS LS
Экстерьер пятого поколения «люксового» седана, созданного на модульной «тележке» GA-L, унаследует черты концептуального LF-FC. А это говорит лишь об одном — автомобиль получит агрессивный и вызывающий внешний вид. Чтобы соответствовать дерзкому образу, под капотом разместится могучий V8 мощностью 473 силы — аналогичным мотором приводится в движение соплатформенный Lexus LC. Впрочем, запланирована к выходу и «бюджетная» модификация, под капотом которой окажется 355-сильная V-образная «шестерка». А уж откровенно удивлять публику японцы намерены машиной, оснащенной водородной силовой установкой. Только вряд ли в ближайшем будущем такому седану светит массовое производство.
КУПЕ MERCEDES-BENZ Е-КЛАССА
Новое купе Е-класса практически один в один копирует двухдверные модели S- и С-классов — машина получила ниспадающую линию крыши, плавно перетекающую в крышку багажного отсека, и горизонтальные задние фонари. По сравнению с предшественником, автомобиль прибавил в габаритах — 4827×1860×1430 мм, а в гамме двигателей остался всего один дизельный агрегат мощностью 194 л.с. и бензиновые турбомоторы, работающие в диапазоне от 184 до 333 сил. Самый мощный устанавливается на версию с фирменным полным приводом 4Matic. Коробка — исключительно девятискоростной «автомат». Позднее ожидается появление «горячих» AMG-модификаций.
AUDI Q8
Слухи о кроссовере с шильдиком Q8 ходят уже несколько лет, но только сейчас у немцев реально дошли руки до работы над новинкой. Известно, что автомобиль — пока в статусе концепта — базируется на модульной платформе MLB-Evo, знакомой нам по Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga. В число его главных конкурентов производитель записал Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6. Прототип купеобразного SUV получит под капот гибридную силовую установку, и только в серийном воплощении авто обзаведется дизельными и бензиновыми моторами. Но произойдет это не раньше 2018 года.
CHEVROLET TRAVERSE
На своем домашнем автосалоне хозяева в лице General Motors представят большой кроссовер Traverse второго поколения, который ближе к концу года доберется и до России. Естественно, подробностей о новинке нет никаких — за исключением того факта, что салон семиместного автомобиля должен стать самым просторным в классе. Не исключается, что машина унаследует от своего предшественника проверенный годами двигатель — 3,6-литровую 285-сильную V-образную «шестерку», агрегатированную с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом». Привод — в зависимости от комплектации передний или полный.