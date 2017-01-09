Детройтский автосалон: чем первое мотор-шоу 2017 года заинтересует россиян

Хедлайнером выставки стал, без преувеличения, бизнес-седан Toyota Camry нового поколения. Автомобиль получил новые платформу и силовые агрегаты, самым актуальным из которых для России будет 238-сильный бензиновый турбомотор объемом 2 литра.

Люксовый бренд Lexus показал пятую генерацию седана LS, созданную на основе концепта LF-FC. Под капотом авто могут расположиться — на выбор покупателя — могучая V-образная «восьмерка» мощностью 473 силы или «бюджетный» V6, выдающий 355 л.с.

Уже в который раз Infiniti продемонстрировала предтечу кроссовера QX50. На сей раз премьеру азиаты подкрепили презентацией нового 2-литрового турбодвижка о 268 «скакунах» (390 Нм).

Немцы выкатили купе Mercedes-Benz E-Klasse, представляющее собой уменьшенную копию S-класса, но с куда более навороченным функционалом и единственным дизелем мощностью 194 «лошадей». А вот поклонники бензиновых моторов наверняка оценят турбированные агрегаты, работающие в диапазоне от 184 до 333 сил. Подробнее об этих и других новинках Детройтского автосалоне можно прочитать здесь.