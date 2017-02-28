5 актуальных для России новинок Женевского автосалона-2017

FORD FIESTA

Новое поколение хетчбэка, который в отличие от нас в Европе пользуется неимоверной популярностью, сохранил те же габариты, что и предшественник. Однако у авто расширилась колея и существенно изменилась внешность — не в последнюю очередь благодаря массивной решетке радиатора, рубленным граням кузова, горизонтально расположенным задним фонарям и агрессивного вида колесным дискам 18-го диаметра.

Интерьер машины может похвастать новой архитектурой передней панели и более дорогими материалами отделки. Кроме того, «фордовцы» пообещали серьезно расширить список опций. Что до агрегатов, то «Фиеста» получила трехцилиндровый EcoBoost различной степени форсировки, и 1,5-литровый «турбодизель».