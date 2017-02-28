5 актуальных для России новинок Женевского автосалона-2017

То есть в этой публикации мы не будем рассказывать даже о новых кроссоверах Volvo XC60 и Subaru XV, заряженной Audi RS5 и втором поколении Opel Insignia, а поговорим о новинках бюджетного и среднеценового сегментов, которые имеют шанс в обозримом будущем появиться и на нашем рынке. Самые интересные из них — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
FORD FIESTA
Новое поколение хетчбэка, который в отличие от нас в Европе пользуется неимоверной популярностью, сохранил те же габариты, что и предшественник. Однако у авто расширилась колея и существенно изменилась внешность — не в последнюю очередь благодаря массивной решетке радиатора, рубленным граням кузова, горизонтально расположенным задним фонарям и агрессивного вида колесным дискам 18-го диаметра.
Интерьер машины может похвастать новой архитектурой передней панели и более дорогими материалами отделки. Кроме того, «фордовцы» пообещали серьезно расширить список опций. Что до агрегатов, то «Фиеста» получила трехцилиндровый EcoBoost различной степени форсировки, и 1,5-литровый «турбодизель».
NISSAN QASHQAI
Пытаясь выдержать интригу, изменения обновленного кроссовера японцы тщательно скрывают. Впрочем, судя по шпионским снимкам становится очевидно, что посвежевший «Кашкай» получил иного дизайна бамперы, переформатированную решетку радиатора и подретушированную оптику.
Вероятнее всего, некоторые дизайнерские решения «паркетник» позаимствовал у концептуального Nissan Qashqai Premium Concept, представленного в минувшем году. Но главным достоинством SUV станут не косметические улучшения, а адаптированная к дорожным условиям система полуавтономного управления ProPilot, которая умеет пилотировать машину не только на шоссе, но и в условиях оживленного трафика.
SKODA RAPID
Обновленный чешский лифтбэк радует слегка видоизмененными бамперами и «противотуманками», светодиодной оптикой и свежими колесными дисками. Внутри «Рапид» обзавелся новыми накладками на дверях, перелицованными блоком управления кондиционером и дефлекторами воздуховодов, а также чуточку подкорректированной панелью приборов.
Кроме того, стал больше дисплей мультимедийной системы, которая к тому же научилась дружить со смартфонами и планшетными компьютерами. Приятное новшество — биксенон и функция автоматического переключения дальнего света фар на ближний. Моторы остались прежними — турбодвижок мощностью 125 л.с. и пара «атмосферников» объемом 1,6 литра.
SSANGYONG XAVL
Новый большой корейский кроссовер с невнятным для русского слуха названием XAVL пока предстанет в статусе концепта, в той или иной степени намекающего на то, каким будет серийный образец семиместного SUV через год-другой.
Автомобиль станет продолжением хорошо известного нам внедорожника SsangYong Korando, вот только пока неясно, обзаведется ли он рамой или получит несущий кузов. Впрочем, через несколько дней мы об этом узнаем.
KIA PICANTO
Корейский «малыш» в третьей генерации примерил спортивный костюмчик GT Line и хвалится эффектным аэродинамическим обвесом c оригинальными декоративными вставками. Габариты новинки не изменились, а вот колесная база выросла на 15 мм, что теоретически добавило внутреннего пространства задним пассажирам.
Интерьер хетчбэка отличают рулевое колесо свежего дизайна, новые щиток приборов и интерфейс мультимедийного комплекса. Кроме того, изменениям подверглись дефлекторы системы вентиляции и сам блок климатической установки.
Рассчитывать на то, что спортивному образу будут соответствовать силовые агрегаты не приходится — в моторную гамму вошли 97-сильный турбодвижок, литровый «атмосферник» о 66 «лошадях» и более мощный двигатель, развивающий 83 л.с.