5 кроссоверов Женевского автосалона, которые придут в Россию

Рассказывать об уникальной версии первого в истории Alfa Romeo кроссовере Stelvio, новом паркетнике Opel Crossland X, концептуальном Citroёn C3 Picasso и кабриолете на базе «Гелендвагена» мы не будем, ибо на их скорое появление в России рассчитывать не приходится. А вот о новинках SUV, которые могут приехать к нам в обозримом будущем, с удовольствием поговорим.
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
Новый японский кроссовер унаследовал дизайн-концепцию от прототипа Mitsubishi XR-PHEV, представленного три года назад. Резкие грани кузова купе определенно подчеркивают агрессивный нрав автомобиля, который разместится в продуктовой линейке марки рядом с компактным ASX. Новинка получила фирменный полный привод с активным дифференциалом и электронной системой распределения крутящего момента. Кроме того, машине достался совершенно новый турбированный двигатель. Правда, никаких технических данных о нем пока нет. Не обошлось и без ряда полезных вспомогательных ассистентов, в частности, функции контроля за полосой движения и системой предотвращения столкновений. Чем еще удивит модный SUV из Страны восходящего солнца — скоро узнаем.
VOLVO XC60
Долгожданное второе поколение шведского кроссовера экстерьером перекликается со старшим XC90, о чем свидетельствуют решетка радиатора с новым логотипом, фронтальная оптика, выполненная в фирменном стиле «молот Тора» и вертикальные фонари. В плане оформления салона «шестидесятый» порадует большим «планшетником» в центральной консоли, свежей архитектурой приборной панели с цифровым кокпитом и обновленным рулевым колесом. Разумеется, специалисты марки наделили автомобиль широким спектром систем, отвечающих за безопасность, а также функцией автоматической парковки. Благодаря удлиненной колесной базе существенно увеличилось пространство для пассажиров второго ряда, а в качестве агрегатов в машине задействованы четырехцилиндровые наддувные моторы в мощностном диапазоне от 150 до 300 сил.
RANGE ROVER VELAR
Новый британский «проходимец» застолбит место в модельном ряду марки между Range Rover Evogue и старшим Range Rover Sport. Конкурентами кроссовера длиной 4,7 метра станут немецкие BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe и Porsche Macan. В основу автомобиля легла платформа родственного Jaguar F-Pace, от «донора» ему достанутся и агрегаты. В частности, бензиновые и дизельные моторы с шестью и восемью цилиндрами. Самая мощная версия получила паровозный V8, развивающий бешеные 542 л.с.
SUBARU XV
Купеобразный японский кроссовер в новой генерации позаимствовал стилистические решения у концептуального XV Concept, презентованного в минувшем году. Внешность, которую производитель пока тщательно скрывает, стала без сомнения солидной и притягательной. Перелицованная оптика со светодиодами, эффектный аэродинамический обвес и модные колесные диски непременно придадут облику автомобиля агрессивности, при этом не лишив его узнаваемости. Как же «Субару» и без оппозитных моторов и постоянного полного привода? Все это богатство наряду с кучей электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль и функцию контроля за нахождением авто в пределах разметки, новое поколение модели получит по умолчанию.
NISSAN QASHQAI
Обновленный кроссовер пока нигде не засветился — японцы решили не распространяться об изменениях, которые претерпел «Кашкай» в ходе фейслифтинга. Впрочем, сомнений нет в том, что все косметические доработки SUV сведены к улучшению передней оптики, задних фонарей и бамперов. Наверняка машину посадят и на колесные диски свежего дизайна. Впрочем, козырнет «паркетник» не внешностью и подретушированным интерьером, а «умной» системой полуавтономного управления, которая в случае необходимости примет на себя руль.