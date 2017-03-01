5 кроссоверов Женевского автосалона, которые придут в Россию

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

Новый японский кроссовер унаследовал дизайн-концепцию от прототипа Mitsubishi XR-PHEV, представленного три года назад. Резкие грани кузова купе определенно подчеркивают агрессивный нрав автомобиля, который разместится в продуктовой линейке марки рядом с компактным ASX. Новинка получила фирменный полный привод с активным дифференциалом и электронной системой распределения крутящего момента. Кроме того, машине достался совершенно новый турбированный двигатель. Правда, никаких технических данных о нем пока нет. Не обошлось и без ряда полезных вспомогательных ассистентов, в частности, функции контроля за полосой движения и системой предотвращения столкновений. Чем еще удивит модный SUV из Страны восходящего солнца — скоро узнаем.