Какие новинки Нью-Йоркского автосалона доберутся до России

Поскольку ментальность американских и российских автовладельцев весьма отличается, предназначенные для заокеанских потребителей машины не слишком интересны для отечественных покупателей. И хотя на автосалоне, который пройдет с 12 по 23 апреля в городе Нью-Йорк, все-таки окажутся экспонаты, ориентированные в том числе и на Россию. К сожалению, по большей части, они будут для нас или совсем не новы, или неактуальны из-за своей нишевости и высокой цены.
Hyundai Sonata
Не такая уж и новинка, прямо скажем — автомобиль был представлен еще в Сеуле с двумя бензиновыми турбированными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 180 и 245 л.с., а также с 163-сильным «атмосферником» и 1,7-литровым дизелем. Машина получила более фары поуже, да решетку радиатора поизящнее. Уже известно, что продажи Sonata в России начнутся будущей осенью — примерно тогда же, когда и в США. Пожалуй, эта модель действительно может прийтись ко двору на нашем рынке.
Audi RS5 Coupe
Автомобиль оснащен двухцилиндровым 2,9-литровым V-6 с турбонаддувом мощностью 444 л.с. Это немного меньше, чем у предшественника, под капотом которого располагался 4,5-литровый V-8 в 450 сил. Одновременно машина «похудела» на 75 кг. Фирменная полноприводная система quattro по умолчанию распределяет крутящий момент между осями в пропорции 40:60. Представители Audi заявляют, что разгон до сотни занимает всего 3,9 секунды. Премьера автомобиля состоялась на Женевском автосалоне. В России он, конечно же, продаваться будет, но сомнительно, что объем его реализации сильно повлияет на общие результаты компании. Кроме RS5 на стенде Audi будут выставлены также новые седан RS3 и купе TT RS.
Jaguar F-type
Рестайлинговая машина изменилась не сильно. Она обрела новые переднюю панель, бампер с широкими воздухозаборниками и светодиодные адаптивные фары. Выпускается автомобиль в двух кузовах — купе и кабриолет. Он оснащен 3,0-литровым V-6 с наддувом мощностью 340 л.с. или 380 л.с., а также шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробками передач. В Америке весной также появятся ограниченные версии 400 Sport и R-Dynamic.
Mercedes-AMG GLC 63
«Заряженные» кроссоверы будут выпускаться в двух кузовах — универсал и купе. Базовая модификация получит четырехлитровый битурбированный V8 мощностью 469 л.с. с максимальным крутящим моментом 649 Нм. Версии S достанется 503-сильный мотор с пиковым моментом в 700 Нм. Все автомобили оснащаются девятиступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода 4MATIC+. До сотни машины разгоняются за 3,9 секунды, а «эске» требуется на это всего 3,7 с.
Volvo XC60
С этим автомобилем широкая публика также могла уже познакомиться в Женеве. Кроссовер, что интересно, был представлен прессе дизайнером Томасом Ингенлатом, который является архитектором недавнего перехода Volvo в новую эстетическую эру, ассоциирующуюся у многих с фарами в форме «молотом Тора» и огромным планшетом-дисплеем мультимедийной системы на центральной консоли. Действительно, автомобиль с удовольствием повторяет решения, обкатанные на его старшем брате XC90 — как в экстерьере, так и в оформлении салона. Производство нового XC60 будет налажено на заводе Торсланда в Швеции, сборка кроссовера начнется уже в текущем месяце.