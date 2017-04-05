Какие новинки Нью-Йоркского автосалона доберутся до России

Audi RS5 Coupe

Автомобиль оснащен двухцилиндровым 2,9-литровым V-6 с турбонаддувом мощностью 444 л.с. Это немного меньше, чем у предшественника, под капотом которого располагался 4,5-литровый V-8 в 450 сил. Одновременно машина «похудела» на 75 кг. Фирменная полноприводная система quattro по умолчанию распределяет крутящий момент между осями в пропорции 40:60. Представители Audi заявляют, что разгон до сотни занимает всего 3,9 секунды. Премьера автомобиля состоялась на Женевском автосалоне. В России он, конечно же, продаваться будет, но сомнительно, что объем его реализации сильно повлияет на общие результаты компании. Кроме RS5 на стенде Audi будут выставлены также новые седан RS3 и купе TT RS.