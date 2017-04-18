Бюджетные новинки Шанхайского автосалона, которые придут в Россию

Свежачок из КНР достанется нам даже несмотря на то, что в последнее время продажи китайских авто на российском рынке упали катастрофически. Так, за первые три месяца 2017 года они сократились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом года минувшего. Тем не менее, поклонники «поднебесных» автомобилей купили за это время немногим больше 5000 машин. То есть какой-никакой, а спрос на эти авто в России есть.

Среди новых моделей, которые заинтересуют россиян, можно отметить флагманский кроссовер Chery Tiggo 7, чье появление на нашем рынке запланировано в 2018 году. Кроме того, «Чери» показала футуристичный Tiggo Coupe — предтечу будущего купеобразного SUV, созданного знаменитым Джеймсом Хоупом, ранее трудившимся в Ford и General Motors.