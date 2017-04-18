Бюджетные новинки Шанхайского автосалона, которые придут в Россию

Фото: Вадим Устинов
На открывшем свои двери Шанхайском автосалоне гранды мирового автопрома помимо концептов в основном представили ориентированные на китайский рынок гибриды и растянутые седаны. А вот китайские товарищи презентовали целую россыпь новинок, которые, в частности, появятся и в России.
Вячеслав Василенко

Свежачок из КНР достанется нам даже несмотря на то, что в последнее время продажи китайских авто на российском рынке упали катастрофически. Так, за первые три месяца 2017 года они сократились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом года минувшего. Тем не менее, поклонники «поднебесных» автомобилей купили за это время немногим больше 5000 машин. То есть какой-никакой, а спрос на эти авто в России есть.

Среди новых моделей, которые заинтересуют россиян, можно отметить флагманский кроссовер Chery Tiggo 7, чье появление на нашем рынке запланировано в 2018 году. Кроме того, «Чери» показала футуристичный Tiggo Coupe — предтечу будущего купеобразного SUV, созданного знаменитым Джеймсом Хоупом, ранее трудившимся в Ford и General Motors.

  • Фото: Landwind
  • Фото: Вячеслав Василенко

Dongfeng представил субкомпактный «паркетник» с индексом АХ4, который навяжет конкуренцию отечественному LADA XRAY. Но куда больше заставит понервничать тольяттинцев клон «Иксрея» — кроссовер Landwind X2, если, конечно, он доберется до России.

А вот «копирайтеры» из Zotye выкатили кроссовер Т700, представляющий собой помесь Jaguar F-Pace с Porsche Macan. Их коллеги из FAW явили на свет универсальный Junpai, созданный по мотивам Volkswagen Cross Lavida.

Компания Geely похвастала прототипом семиместного минивэна MPV, а Lifan — лидер среди китайских автопроизводителей в России — серийной версией большого кроссовера с литерой Х80. Подробнее о каждой из новинок читайте на страницах портала «АвтоВзгляд».

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18 апреля 2017
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