Почему внедорожниками года стали модели Toyota, а не «Грибник» с «Лесорубом»

Ведь все эти Land Cruiser 200, Prado, Hilux и Jimny по карману только некоторым москвичам, но никак не жителям российской глубинки. Однако последним вряд ли удастся приобрести и явно пригодившиеся бы в их хозяйстве внедорожные изделия отечественного автопрома, так же демонстрировавшиеся на этом мотор-шоу. Впрочем, судите сами…

Владимирский тракторный завод, ныне ставший моторно-тракторным, про Москву знает, но на живущих в ее пределах 22 миллионов человек не рассчитывает. Его интерес в людях, оставшихся в лесах, на полях, в селах и вне дорог. Имея избыточный интеллектуальный потенциал, тракторное КБ позволило себе новое подразделение — «Завод инновационных продуктов» — мощностями которого расширило модельный ряд и создало вездеход «Грибник». Появиться на нем в городе означает напугать мирное население. А в деревнях автомобиль такого облика одобрят, предложив водителю 100 грамм на правах тракториста. «Грибник» — самая гуманная вариация на тему бесчеловечного ГАЗ-66. Инженеры тракторного завода позволили машине эргономику, промтоварный дизайн в стиле Pinzgauer, тракторные заимствования и технологичность максимальной простоты. Они создали конструкцию на раме с неразрезными мостами, раздаточной коробкой, пониженным рядом и тремя блокировками, попутно порадовав дорожным просветом в 410 мм.