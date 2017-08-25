Почему внедорожниками года стали модели Toyota, а не «Грибник» с «Лесорубом»

Фото avtovzglyad.ru
Есть ли жизнь за МКАД? Существует ли другая страна за пределами Москвы? Если судить по победителям премии «Внедорожник года», которую на выставке Moscow Off-road Show-2017 получили три «проходимца» от Toyota, один от Suzuki и даже кроссовер Jaguar F-PACE, то нет.
Сергей Асланян

Ведь все эти Land Cruiser 200, Prado, Hilux и Jimny по карману только некоторым москвичам, но никак не жителям российской глубинки. Однако последним вряд ли удастся приобрести и явно пригодившиеся бы в их хозяйстве внедорожные изделия отечественного автопрома, так же демонстрировавшиеся на этом мотор-шоу. Впрочем, судите сами…

Владимирский тракторный завод, ныне ставший моторно-тракторным, про Москву знает, но на живущих в ее пределах 22 миллионов человек не рассчитывает. Его интерес в людях, оставшихся в лесах, на полях, в селах и вне дорог. Имея избыточный интеллектуальный потенциал, тракторное КБ позволило себе новое подразделение — «Завод инновационных продуктов» — мощностями которого расширило модельный ряд и создало вездеход «Грибник». Появиться на нем в городе означает напугать мирное население. А в деревнях автомобиль такого облика одобрят, предложив водителю 100 грамм на правах тракториста. «Грибник» — самая гуманная вариация на тему бесчеловечного ГАЗ-66. Инженеры тракторного завода позволили машине эргономику, промтоварный дизайн в стиле Pinzgauer, тракторные заимствования и технологичность максимальной простоты. Они создали конструкцию на раме с неразрезными мостами, раздаточной коробкой, пониженным рядом и тремя блокировками, попутно порадовав дорожным просветом в 410 мм.

Фото avtovzglyad.ru

Двигатель, не удержавшись поставили свой собственный — Д1303Т, окончательно отпугнув городского клиента, поскольку только на селе оценят дизельный мотор воздушного охлаждения с турбонаддувом и всего тремя цилиндрами. Учитывая цену в 1,9 млн. рублей, на таком «Грибнике» предстоит ездить за шампиньонами, либо становиться охотником на краснокнижных животных, поскольку дождаться богатого колхозника в этом веке не получится. Но идея «Грибника» логична: вне дорог тоже есть жизнь и с годами она может внезапно улучшиться, сформировав клиентуру, не испорченную мечтой о Toyota Land Cruiser 100.

Фото avtovzglyad.ru

После долгой реанимации в каменном гараже, на публике впервые появился грандиозный ЗиЛ-157. При жизни он не был такой глыбой и предназначался для марш-бросков пехотных подразделений Советской Армии и трудовых подвигов на лесоповале. Но по аналогии с Робокопом, после смерти ему повезло гораздо больше, чем при жизни, и в результате реинкарнации он превратился в вездеход «Лесоруб» фирмы Dr.Broman’s Place.

Убирая из погибшего все ненужное и заменяя на новое и полезное, автомобиль оснастили двигателем Chevrolet V8 Vortec объемом 7.4 л, автоматической коробкой GM TH400, раздаткой GM, мостами ГАЗ-66 и централизованной подкачкой шин. Комплектация песочного цвета за 5 млн. руб. называется «Байкал». Есть версия «Тайга» за 3 млн. «деревянных». Выглядит автомобиль отменно и тоже предназначен для жизни в другой стране, то есть за пределами МКАД. Жаль, что у большинства тамошних обитателей и на него не хватит деньжат.

Фото avtovzglyad.ru

«Где вы достали Hummer с правым рулем?» — спросили все, кто пришел на стенд 4Х4Sport. Если бы это была московская игрушка столичного пижона, в облике машины было логично угадать американский армейский вездеход в неожиданной комплектации. Но это японская Toyota HMV Koukidousha BXD10, иногда называемая Mega Cruiser. Разница в том, что Mega Cruiser — гражданский автомобиль, такой же, как и Hummer. А это именно военная Koukidousha, ее аналог — многоцелевое транспортное средство HMMWV концерна AM General. Koukidousha настолько редкая машина, что увидеть ее можно либо на выставке, либо в другой стране — на нашем Дальнем Востоке.

Фото avtovzglyad.ru

Не встречающийся в Московском княжестве Steyr-Puch Pinzgauer завораживающе великолепен и достоин задумчивого разглядывания при каждом удобном случае. Moscow Off-road Show-2017 подарил горожанам шанс полюбоваться на машину, обитающую за пределами демаркационной линии и собственного воображения, да еще в самой внедорожной версии 6х6. По проходимости ему равных нет до сих пор. По эргономике он близок к уровню инженера Прокруста, чем навсегда лишен понимания горожанами.

Фото avtovzglyad.ru

Редкий для столицы и характерный для страны Land Cruiser 70 на выставке был с бортовыми редукторами Tibus, превращающим мосты в портальные краны. Для любой выставки внедорожной техники характерно, чтобы люди ползали на коленях, воздевая руки к небу, шепча непонятные слова. Но Tibus вызывает наиболее отчетливое преклонение, отпугивающее опрятных горожан, не знакомых с культом увеличения дорожного просвета малыми техническими решениями, но за большие деньги.

Примечательно, что на любой нашей выставке Toyota Land Cruiser запрещенной в России серии 70 — всегда новый, только что с завода. Ведь производство машины никогда не прекращалось и с 1984 года она выпускалась то в Японии, то в Бразилии, то в Венесуэле…Сегодня эту модель делают на двух заводях в Японии и собирают из машинокомплектов по технологии CKD в Бангладеш, Кении и Португалии.

Фото avtovzglyad.ru

Помните полноприводную «Волгу» ГАЗ-24—95? В 1974 году ее сделали для главного охотника СССР Л. И. Брежнева. Неразрезные мосты, постоянный полный привод. В живых осталось два экземпляра из пяти. В серию машина не пошла, но генеральному секретарю ЦК КПСС один автомобиль в охотничьи угодья доставили. Появление на публике ГАЗ-24—95 — большая редкость.

А на Moscow Off-road Show машина выступила носителем агрегатов и рекламировала усилители рессор. В Москве подобная идея вызывает непонимание и встречный вопрос: а что такое рессора? В стране же это весьма злободневно и возможность увеличить грузоподъемность автомобиля без переделок имеет спрос. Изящная комбинация музейного раритета и инновационного изобретения показала москвичам редкую «Волгу», а остальным гражданам России — редкую конструкцию.

Фото avtovzglyad.ru

УАЗ, озираясь по сторонам и не до конца веря в закат Defender, покрасил свой доисторический Hunter в чужой цвет, сопровождавший долгую историю британской легенды. Но раз из двух ветеранов остался только наш, мы тихо перетянули одеяло на себя, чем удвоили легендарность в собственных глазах. Салатовый УАЗ на Land Rover похожим не стал, а с открытым капотом, под которым стоял музейный двигатель с музейными агрегатами, только настораживал столичных зрителей, подозревавших, что современный автомобиль оснащается как-то иначе. Подтверждение чему сразу находил по соседству, на стенде Land Rover и Isuzu.

Британцы ограничились экспозицией дилерского уровня, одарив статусом выставку, японцы просто были, опять празднуя официальное присутствие в стране. Когда Isuzu первый раз легализовалась в России в 1998 году, она предлагала весь ряд внедорожников, за исключением пикапов. Теперь никаких внедорожников у них нет, поэтому предлагают единственный пикап D-Max. В Москве он не очень нужен, стране пригодится. Если, конечно, она когда нибудь разбогатеет. А пока, увы, ничего, кроме жутко дискомфортных и на ходу разваливающихся «уазиков» и древнейших LADA 4x4, жители замкадья себе позволить не могут. И потому, наверное, на подобные шоу не ходят — только лишний раз слюни пускать…

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru
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25 августа 2017
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