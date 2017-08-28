Самые ожидаемые в России кроссоверы Франкфуртского автосалона-2017

KIA SORENTO

У себя на родине большой корейский кроссовер в обновленном виде уже поступил в продажу. А вот европейскую версию авто мы как раз и увидим во Фракфурте. Впрочем, не секрет, что в ходе рестайлинга KIA Sorento Prime обзавелся нвой решеткой радиатора, подретушированными бамперами и оптикой, включая противотуманки.

Среди прочих особенностей «улучшайзинга» — адаптивный круиз-контроль, усовершенствованный мультимедийно-навигационный комплекс, научившийся дружить с мобильными устройствами посредством Android Auto и Apple CarPlay, а также расширенный пакет опций и широкий спектр систем, облегчающих жизнь водителю. Моторная гамма не изменилась, а вот на смену шестидиапазонному «автомату» пришла шустрая АКП о восьми скоростях. Привод — в зависимости от модификации — передний, либо полный.