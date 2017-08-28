Самые ожидаемые в России кроссоверы Франкфуртского автосалона-2017

Доподлинно известно, что предстоящий автосалон во Франкфурте проигнорируют итальянские FIAT, Alfa Romeo, японские Nissan, Infiniti и Mitsubishi, французские Peugeot и DS, американский Jeep, а также британский Rolls-Royce и шведский Volvo. Однако это не значит, что экспозиция окажется скудной. Во всяком случае, для российских потребителей, особенно почитателей кроссоверов, кое-что интересное тут найдется. Портал «АвтоВзгляд» отобрал из горячих новинок самые актуальные.
KIA SORENTO
У себя на родине большой корейский кроссовер в обновленном виде уже поступил в продажу. А вот европейскую версию авто мы как раз и увидим во Фракфурте. Впрочем, не секрет, что в ходе рестайлинга KIA Sorento Prime обзавелся нвой решеткой радиатора, подретушированными бамперами и оптикой, включая противотуманки.
Среди прочих особенностей «улучшайзинга» — адаптивный круиз-контроль, усовершенствованный мультимедийно-навигационный комплекс, научившийся дружить с мобильными устройствами посредством Android Auto и Apple CarPlay, а также расширенный пакет опций и широкий спектр систем, облегчающих жизнь водителю. Моторная гамма не изменилась, а вот на смену шестидиапазонному «автомату» пришла шустрая АКП о восьми скоростях. Привод — в зависимости от модификации — передний, либо полный.
KIA STONIC
Решения о выводе на российский рынок компактного «паркетника», созданного на базе KIA Rio последнего поколения, пока нет. И не факт, что будет. Помните, как выстрелил Nissan Juke? Не зря ведь японцы вновь притащили его к нам. А уж в случае с яркой корейской новинкой, которая смотрится куда более органично и менее вызывающе, успех гарантирован.
Двухцветная окраска кузова, модные глянцевые и оранжевые вставки в салоне, а также возможность за недорого заказать привод на все четыре колеса дорогого стоят! В общем, скрестим пальцы в надежде на правильное решение ребят из KIA.
SKODA KAROQ
Преемник Skoda Yeti станет едва ли не самым продвинутым кроссовером в линейке чешского бренда. Тут вам и полностью цифровая панель приборов с различными вариантами отображения и персонализации настроек, и электронный помощник при движении в пробках, и система определения пешеходов, и функция распознавания дорожных знаков.
Про камеры кругового обзора, ассистент при экстренном торможении и систему удержания авто в пределах разметки можно даже и не упоминать. Равно, как и не акцентировать внимание на шести различных режимах движения, которые можно будет выбрать в зависимости от дорожных условий и желания водителя.
Силовая линейка порадует парой бензиновых моторов и тремя дизелями мощностью от 150 до 190 сил. Коробки передач — шестискоростная «механика» и модернизированный семиступенчатый «робот».
VOLKSWAGEN T-ROC
Мало того, что новый кроссовер T-Roc станет самым маленьким в модельном ряду Volkswagen, а значит и самым дешевым, так еще и довольно смелым и ярким, что совсем не свойственно для немецкого производителя. Море хрома, шестиугольная решетка радиатора, диодная оптика, контрастная крыша и элементы внутреннего декора — загляденье!
Добавьте сюда беспроводную зарядку для смартфонов, 11,3-дюймовый графический кокпит, тач-панель в центральной консоли диагональю 8 дюймов и кучу вспомогательных электронных помощников — и получите модный и стильный «паркетник», да еще и с полным приводом. Моторы — дизельные и бензиновые, самым мощным из которых является 190-сильный агрегат в компании с семиступенчатой DSG.
JAGUAR E-PACE
То ли имиджа ради, то ли экономии на лекалах для, но британцы решили превратить спорткупе Jaguar F-Type в кроссовер, вполне имеющий право на существование. Из достоинств — 11 броских цветов кузова, «бюджетный» 150-сильный мотор, девятидиапазонный «автомат» и полный привод.
Главное, чтобы новинка не унаследовала от своих сородичей характерные недостатки — чрезмерную ломучесть и систематические глюки в электронике. Впрочем, производитель вроде бы активно работает над устранением болячек, в том числе и «багов» мультимедиа — будем надеяться, что зависать и отказываться работать медиакомплекс Touch Pro с 10-дюймовым тачскрином все же не будет.