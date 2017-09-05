«Комтранс-2017»: груз взят

И прогуливаясь от стенда к стенду, тут можно найти достаточно любопытную технику. Здесь вам и грузовики с фургонами, автобусы и минивэны, прицепы, внедорожники, спецавтотехника, а также комплектующие и запчасти. Скучную, как может показаться некоторым, картину разбавляют улыбки очаровательных девушек (и привлекательных мужчин, конечно), завораживающие видеоролики, музыка и различные развлекательные мероприятия — такой вот получается яркий автомобильный праздник.
Помимо УАЗ «Профи» и «Газели Next» с автоматической КП, о которых портал «АвтоВзгляд» уже писал (можно прочитать здесь), на «Комтрансе-2017» дебютировало еще несколько любопытных машин, заслуживающих внимания.
Так, китайский Foton показал магистральный тягач Auman EST A H5 и семейство мало — и среднетоннажных грузовиков Aumark M4. Тягач EST A H5 отличается самой широкой кабиной в классе, продуманной эргономикой и богатым оснащением. В движение машину приводит 11,8-литровый мотор, агрегатированный с 16-ступенчатой «механикой» или 12-диапазонным «автоматом».
Что же до Foton Aumark M4, то грузовик получил модернизированные задний мост, подвеску и карданный вал. Автомобиль оснащается — на выбор покупателя — 2,8- или 3,8-литровым мотором и пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач. Первыми на российский рынок выйдут модификации S1 BJ1065 и BJ1088 полной массой 6 и 8 тонн соответственно. Ориентировочные сроки начала российских продаж новинки — октябрь нынешнего года.
Компания Hyundai представила новую генерацию грузовика Mighty с изотермическим фургоном. Эта машина комплектуется 140- или 170-сильным мотором, агрегатированным с пяти- или шестиступенчатой «механикой».
Примечательно, что Mighty располагает огромным количеством «безопасных» опций, среди которых VDC — фирменная система динамической стабилизации, ABS и ESC, система контроля тягой и другими. Покупатели могут выбрать между четырьмя вариантами колесной базы (от 2850 до 4200 мм), а также один из трех типов кабин: стандартная, полуторная или двойная.
На стенде компании Isuzu, помимо уже знакомых моделей, можно увидеть новинку для российского рынка — грузовик NPR82/CNG на модифицированном шасси с газовым двигателем. Кроме того, японцы представили тягач на шасси Isuzu GIGA, пикап D-Max особой серии Arctic Truck, предназначенный для суровых климатических условий эксплуатации, Isuzu Forward 18.0 Long с фургоном-рефрижератором и гидробортом, а также полноприводный автомобиль на шасси Isuzu NMS85.
Несколько автомобилей выставил на «Комтранс-2017» и китайский производитель JAC. Среди них рефрижератор на базе шасси JAC N56, грузовик с полноценным спальным местом и фургоном из сэндвич-панелей с мультитемпературной перегородкой на базе шасси JAC N75, автомобиль с бортовой тентованной платформой и полностью сдвижными элементами на базе шасси JAC N120, а также легкий грузовик JAC X200 полной массой 3500 кг, отличающийся высокой маневренностью и экономичностью, как утверждают представители компании.
Отдельно стоит отметить компанию Volkswagen, которая представила аж 21 машину. Производитель из Вольфсбурга показал автомобиль медицинской службы Caddy Ambulance, грузовик-рефрижератор Caddy Refrigerator и несколько модификаций Transporter, Caravelle и Amarok.
Вместе с тем Volkswagen провел очередную премьеру Crafter следующего поколения. Впрочем, эту модель нельзя назвать совсем уж новой, учитывая, что она продается в России уже полгода.
Те же автолюбители, которые попали на «Комтранс-2017» случайным образом, несказанно обрадуются пикапу Mercedes-Benz X-Class, дебютировавшей в Южной Африке в конце июля. Напомним, что этот грузовичок — первый серийный пикап в истории штутгартской марки. В Европе продажи машины начнутся в ноябре нынешнего года, а вот в России автомобиль появится во втором квартале 2018-го.
Mercedes-Benz X-Class построен на той же платформе, что и Renault Alaskan и Nissan Navara. Моторная гамма пикапа включает в себя турбированные дизельные двигатели мощностью 163 и 190 л. с., агрегатированные с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «автоматом». Новый X-Class располагает множеством систем безопасности, среди которых, помимо прочего, система автоматического торможения, кругового обзора и круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Новинка может похвастать и новым мультимедийным комплексом Comand с «шайбой», сенсорным дисплеем и возможностью установки SIM-карты для подключения к сети интернет.