«Комтранс-2017»: груз взят

Помимо УАЗ «Профи» и «Газели Next» с автоматической КП, о которых портал «АвтоВзгляд» уже писал (можно прочитать здесь), на «Комтрансе-2017» дебютировало еще несколько любопытных машин, заслуживающих внимания.

Так, китайский Foton показал магистральный тягач Auman EST A H5 и семейство мало — и среднетоннажных грузовиков Aumark M4. Тягач EST A H5 отличается самой широкой кабиной в классе, продуманной эргономикой и богатым оснащением. В движение машину приводит 11,8-литровый мотор, агрегатированный с 16-ступенчатой «механикой» или 12-диапазонным «автоматом».

Что же до Foton Aumark M4, то грузовик получил модернизированные задний мост, подвеску и карданный вал. Автомобиль оснащается — на выбор покупателя — 2,8- или 3,8-литровым мотором и пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач. Первыми на российский рынок выйдут модификации S1 BJ1065 и BJ1088 полной массой 6 и 8 тонн соответственно. Ориентировочные сроки начала российских продаж новинки — октябрь нынешнего года.