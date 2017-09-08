Бутик для для дальнобойщика: что носят водители грузовиков в Европе и России

Портал «АвтоВзгляд» заглянул в эти очень аккуратненькие магазинчики с одеждой и редкими сувенирами, чтобы в очередной раз убедиться: здесь выложен показательный ассортимент того, во что одеты дальнобойщики разных стран. Либо должны быть одеты, соответствуя бренду.
УШАНКА ОТ MERCEDES
Лучше всех к России подготовлен немецкий дальнобойщик, одевающийся в бутике Mercedes. Помня наши зимы, автопроизводитель предусмотрел в коллекции полноценную ушанку. На искусственном меху, практичного черного цвета и без логотипов, что позволит водителю затеряться толпе.
Тренировочных костюмов в коллекции нет, зато предлагаются клетчатые рубашки и модные куртки трех фасонов, включая клубные.
ЖИЛЕТКИ ОТ RENAULT
Французы устроили в своем Renault Boutique фейерверк красок, предполагая, каким праздником для дальнобойщика станет управление грузовиком Renault: красные жилетки, красные куртки, отличный трикотаж и обязательные для профессии тренировочные костюмы.
ЗОНТИКИ ОТ MAN
MAN Collections избегает тему обуви, понимая, что в России все равно ездят в резиновых шлепанцах. Зато из окна их красивого грузовика будет выглядывать модный водитель в отличной куртке, красивой кепке, а в случае чего даже с фирменным зонтом, по которому его всегда охотно вычислят в очереди кафе «У тети Клавы» среди таких же модных дальнобойщиков, одевающихся в других бутиках.
ТРЕНИКИ ОТ SCANIA
Scania уповает на обещанные русской прессой инновации, нанотехнологии и инфраструктуру, поэтому для своего водителя заготовила лишь утепленные тренировочные костюмы, куртки и пуховые жилетки.
Для остального — туристические баулы «мечта челнока», в которые поместится остальная одежда сторонних производителей.
ТУФЛИ ОТ VOLVO
Volvo — единственная из представленных на выставке компаний — позаботилась об обуви. Вместо православных шлепанец, сопровождающих шоферский быт по всей России, шведы включили в коллекцию дальнобойной одежды элегантные замшевые туфли черного цвета. В тон к ним черные джинсы и пестрый карнавал красочных курток, ветровок, футболок и поло с коротким рукавом. Кепки обязательны.
Поскольку водитель грандиозного Volvo живет в чистоте, коллекция полотенец обширна, как во всяком гражданском магазине для обывателей. С мечтой о грузовике рождаются дети по всему миру. Но если им повезло вовремя влюбиться в Volvo, то для них готова специальная коллекция. Половина бутика отведена под детскую одежду для мальчиков и девочек. Пусть с младенчества ориентируются на верный бренд — считают шведы.
КЕПИ ОТ КАМАЗ
Мы знаем, как выглядит шофер КамАЗа: кирзовые сапоги, роба, телогрейка. Но во внезапном бутике KAMAZ Shop, спрятанном в углу экспозиции возле мужского туалета, традиционной одежды избегали, предложив увидеть мир замасленного гастарбайтера в другом свете, переориентируя на спортивные достижения: кепки, футболки, куртки и толстовки в раллийном стиле «КАМАЗ-Мастер».
Из обычного — джинсы. Обуви нет. Манекен в витрине стоял босиком, конкретизируя экономические перспективы водителя.