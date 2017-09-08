Бутик для для дальнобойщика: что носят водители грузовиков в Европе и России

УШАНКА ОТ MERCEDES

Лучше всех к России подготовлен немецкий дальнобойщик, одевающийся в бутике Mercedes. Помня наши зимы, автопроизводитель предусмотрел в коллекции полноценную ушанку. На искусственном меху, практичного черного цвета и без логотипов, что позволит водителю затеряться толпе.

Тренировочных костюмов в коллекции нет, зато предлагаются клетчатые рубашки и модные куртки трех фасонов, включая клубные.