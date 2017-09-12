Франкфурт-2017: четыре новых кроссовера от Skoda

Фото: Skoda
По большому счету, ничего экстремально нового в автомобилях, представленных чешским производителем на Франкфуртском автосалоне, нет. Мы уже знакомы и с концептом Vision, и с компактным кроссовером Karoq, и со среднеразмерным Kodiaq. Но сюрпризы кроются, как всегда, в деталях.
Эдуард Раскин

Vision E

Концепт уже демонстрировался на Шанхайском автосалоне, но с тех пор от был слегка доработан: ему изменили дизайн передней части, которая смотрится теперь более эффектно. Это — первый кроссовер от Skoda, который приводится в движение исключительно электродвигателями. Кроме того, шоу-кар соответствует требованиям третьего уровня автономного вождения, подразумевающим, что автомобиль способен полностью брать на себя управление на автомагистралях, выполнять обгоны, уклоняться от столкновений и обмениваться информацией с другими транспортными средствами.

В конструкции Vision E нашли применение несколько интересных решений. К их числу относятся открывающиеся в разные стороны двери и четыре вращающихся сиденья. Боковых зеркал заднего вида больше нет — их заменили камеры, транслирующие изображение на монитор.

Два электродвигателя общей мощностью 306 л. с. разгоняют автомобиль до 180 км/ч, при этом запас хода производитель оценивает максимум в 500 км.

Фото: Skoda

Karoq

Пришедший на смену Yeti, этот автомобиль был официально представлен 18 мая в Стокгольме, а 26 июля в чешских Квасинах стартовало его производство. Компактный кроссовер имеет в длину 4382 мм, в ширину 1841 мм и в высоту 1603 мм. Колесная база составляет 2638 мм. Объем багажного отделения — от 521 л до 1630 л при сложенных задних сидениях.

Под капотом автомобиля будет размещаться один из пяти двигателей. Линейка бензиновых моторов включает в себя: литровый мощность. 115 л. с. и крутящим моментом 200 Нм, который обеспечивает разгон до сотни за 10,6 с; полуторалитровый 150-сильный, позволяющий преодолеть заветную отсечку за 8,4 с. Дизельные агрегаты представлены 1,6-литровым TDI мощностью 115 л. с. и моментом 250 Нм, позволяющим достичь 100 км/ч за 10,7 с, а также двухлитровым о 150 силах с моментом 340 Нм, выстреливающим до сотни за 8,9 с.

Вопрос о том, появился ли эта модель в России, до сих пор остается открытым.

Фото: Skoda

Kodiaq Scout и Sportline

Продажи кроссовера Kodiaq стартовали в России в июне, а в начале следующего года будет запущего его локальное производство. Однако привлечь внимание посетителей автосалона чешский производитель хотел совсем не «новинкой второй свежести», а двумя ее модификациями.

Scout отличается полным приводом уже в базовом оснащении, пакетом для плохих дорог, матовым серебристым обвесом. Облику модели придают законченность 19-дюймовые диски Crater цвета антрацит. В движение авто приводится одним из двух бензиновых моторов — в 150 и 180 л. с., либо дизелями мощностью 150 и 190 л. с.

Sportline также стоит на 19-дюймовых дисках, но только Triglav, или же на 20-дюймовых Vega. К его особенным признакам относятся черная решетка радиатора, боковые защитные накладки, окрашенные в цвет кузова, и оригинальный задний бампер. Двигатели те же, что и у Scout.

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12 сентября 2017
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