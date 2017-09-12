Франкфурт-2017: четыре новых кроссовера от Skoda

Vision E

Концепт уже демонстрировался на Шанхайском автосалоне, но с тех пор от был слегка доработан: ему изменили дизайн передней части, которая смотрится теперь более эффектно. Это — первый кроссовер от Skoda, который приводится в движение исключительно электродвигателями. Кроме того, шоу-кар соответствует требованиям третьего уровня автономного вождения, подразумевающим, что автомобиль способен полностью брать на себя управление на автомагистралях, выполнять обгоны, уклоняться от столкновений и обмениваться информацией с другими транспортными средствами.

В конструкции Vision E нашли применение несколько интересных решений. К их числу относятся открывающиеся в разные стороны двери и четыре вращающихся сиденья. Боковых зеркал заднего вида больше нет — их заменили камеры, транслирующие изображение на монитор.

Два электродвигателя общей мощностью 306 л. с. разгоняют автомобиль до 180 км/ч, при этом запас хода производитель оценивает максимум в 500 км.