KIA pro_cee’d и другие авто, которые не появятся в России

KIA pro_cee’d

Привлекательный концепт, выставленный на стенде KIA, вызывающе эффектен. Не беда, что в его дизайне угадываются концепции и элементы, позаимствованные как минимум у трех известных производителей премиальных автомобилей. Гармонично совместить столь разнонаправленные тенденции — это тоже искусство.

Впрочем, каким бы красавцем ни был шоу-кар, наши соотечественники его не увидят по банальной причине: до конвейера в своем нынешнем виде он точно не дойдет, ибо судьба прототипов нелегка и весьма изменчива (хотя итоговую версию нового поколения KIA pro_cee’d к нам, безусловно, привезут).