KIA pro_cee’d и другие авто, которые не появятся в России

Фото: Вячеслав Василенко
На Франкфуртском автосалоне, как, впрочем, и на других мотор-шоу, выставлено много автомобилей, которым никак не судьба добраться до нашего отечества. В их число, правда, по разным причинам, попали экспонаты от KIA, Hyundai и Suzuki.
Эдуард Раскин

KIA pro_cee’d

Привлекательный концепт, выставленный на стенде KIA, вызывающе эффектен. Не беда, что в его дизайне угадываются концепции и элементы, позаимствованные как минимум у трех известных производителей премиальных автомобилей. Гармонично совместить столь разнонаправленные тенденции — это тоже искусство.

Впрочем, каким бы красавцем ни был шоу-кар, наши соотечественники его не увидят по банальной причине: до конвейера в своем нынешнем виде он точно не дойдет, ибо судьба прототипов нелегка и весьма изменчива (хотя итоговую версию нового поколения KIA pro_cee’d к нам, безусловно, привезут).

  • Фото: Вячеслав Василенко

Hyundai Kona

Переднеприводный псевдокроссовер Hyundai Kona по сути является братом-близнецом и одновременно внутрикорпоративным конкурентом KIA Stonic. Выглядит он весьма дерзко и непривычно для автомобилей корейской фирмы, старающейся придерживаться скромности и умеренности в дизайне. Kona щедро оснащена светодиодными элементами в осветительных приборах, у нее двухцветная окраска кузова, увеличенные колесные арки, декоративный пластиковый обвес. Салон также весьма моден со всеми его модными вставочками едко-зеленого цвета и большим тач-скрином мультимедийной системы. В движение автомобиль приводится 1,6-литровым турбомотором.

К сожалению, как и Stonic, в Россию Kona не приедет и сражения отечественному бестселлеру LADA XRAY не навяжет.

Фото: Вячеслав Василенко

Suzuki Swift Sport

Нет планов по продажам в нашей стране и насчет Suzuki Swift Sport. Эта модель покинула российские автосалоны в 2015 году и возвращаться пока не собирается. Естественно, не будет у нас и ее спортивной модификации, показанной во Франкфурте. Автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 140 л. с. и крутящим моментом 230 Нм, а также 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В Европе продажи новинки начнутся весной 2018 года.

новинки рынка, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, автосалоны, концепты
12 сентября 2017
409

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы