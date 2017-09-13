Франкфурт-2017: Lexus опять выкатил новый LS

Фото avtovzglyad.ru
На Франкфуртском автосалоне вроде бы премиальная японская марка Lexus вновь показала свой флагманский седан LS, который мы могли видеть еще в марте на моторшоу в Женеве. А что делать? Ведь надо же что-то показывать ребятам из Страны восходящего солнца на масштабной европейской выставке помимо обновленного кроссовера Lexus NX, который, впрочем, тоже уже был представлен на Шанхайском автосалоне.
Вячеслав Василенко

Автомобиль, созданный на платформе GA-L, довольно сильно преобразился внешне — не в последнюю очередь благодаря подретушированной оптике, вытянутой решетке радиатора и резким граням кузова. В салоне — традиционно для авто японского бренда скучно, но богато. Да и в плане эргономики производитель не сильно заморачивался. Хотя поклонников модели, привыкших ездить в машине на заднем диване, это не сильно расстроит. Главное — комфорт и динамика, а этого у LS не отнять.

Конечно, до Mercedes ему еще очень далеко, но это не лишает автомобиль права на существование. Под капотом расположился 3,5-литровый могучий V6, агрегатированный с бодрой 10-ступенчатой АКП. А что еще нужно любителям «Вау, Лексус», готовым регулярно опустошать свои карманы, чтобы прокормить этого «длинномера».

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13 сентября 2017
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