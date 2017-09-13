Франкфурт-2017: Lexus опять выкатил новый LS

Автомобиль, созданный на платформе GA-L, довольно сильно преобразился внешне — не в последнюю очередь благодаря подретушированной оптике, вытянутой решетке радиатора и резким граням кузова. В салоне — традиционно для авто японского бренда скучно, но богато. Да и в плане эргономики производитель не сильно заморачивался. Хотя поклонников модели, привыкших ездить в машине на заднем диване, это не сильно расстроит. Главное — комфорт и динамика, а этого у LS не отнять.

Конечно, до Mercedes ему еще очень далеко, но это не лишает автомобиль права на существование. Под капотом расположился 3,5-литровый могучий V6, агрегатированный с бодрой 10-ступенчатой АКП. А что еще нужно любителям «Вау, Лексус», готовым регулярно опустошать свои карманы, чтобы прокормить этого «длинномера».