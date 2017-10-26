Во что можно превратить Ford Focus с помощью фирменных аксессуаров

Фото aldanamerican.com
На ежегодной выставке «Ассоциации производителей специализированного оборудования (SEMA) специалисты нескольких тюнинг-ателье показали, во что можно превратить Ford Focus как с помощью фирменных компонентов Ford Performance, так и аксессуаров от производителей послепродажного оборудования. Всего здесь показали более 50-и 'Фокусов», «заточенных» под самые разные потребительские нужды.
Михаил Ростарчук

Так, например, специалисты ателье Blood Type Racing показали, как могут любители качественной фото- видеосъемки с помощью дронов переоборудовать Ford Focus ST для перевозки, хранения и запуска своих летающих асистентов. На крыше авто установлена площадка для запуска дрона, а в багажнике появился специальный отсек для хранения квадрокоптера и камеры. Кроме того, тюнингеры поработали над экстерьером машины, сделав его чуть агрессивнее, и над силовым агрегатом. Двигатель EcoBoost объемом 2 л оснащен более производительным турбонагнетателем, выпускной системой Ford Performance и агрегатирован с короткоходной 6-ступенчатой МКП Ford Performance.

А вот мастера из VMP Performance и Универсального технического института (UTI) показали, как можно превратить Ford Focus RS в спортивный болид. Первая команда одела свою версию в зловещее матово-черном одеяние: здесь тонированы даже линзы фар и широко применены углеволоконные элемент. Из легкого и прочного материала изготовлены сплиттер, спойлер, диффузор и пороги, капот автомобиля. Что касается мотора, то двухпортовый перепускной клапан помогает улучшить отклик турбины двигателя EcoBoost объемом 2,3 л, а выпускная система Ford Performance — его звучание.

А вот версия от UTI, так же получившая аэродинамические элементы и детали интерьера из углеволокна, выделяется эффектным желтым цветом кузова. В салоне установлена высококачественная акустика Kicker. Внесены изменения в подвеску и тормозную систему, улучшившие обратную связь с автомобилем и обострившие отклик на действия рулем.

Не менее любопытен и Focus RS от ателье Rally Innovations, мастера которого отдали дань дань уважения раллийным гонщикам и их болидам. Двигатель EcoBoost объемом 2,3 л оставили без изменений, но значительно повысили эффективность радиатора, а также интеркулера турбонагнетателя. Подвеска типа «койловер» улучшает комфорт и уменьшает вибрации, при этом позволяя регулировать дорожный просвет. Аэродинамический обвес изготовлен из алюминия, светотехника дополнена комплектом мощных светодиодных «прожекторов» Baja Designs. В салоне установлены каркас безопасности и спортивные сиденья и руль Sparco, при этом отсутствует задний диван.

Понятно, что все эти версии мы вряд ли увидим в России, однако для отечественных любителей тюнинга они могут стать неплохим ориентиром в их собственных изысканиях.

технология
26 октября 2017
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