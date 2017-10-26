Во что можно превратить Ford Focus с помощью фирменных аксессуаров

Так, например, специалисты ателье Blood Type Racing показали, как могут любители качественной фото- видеосъемки с помощью дронов переоборудовать Ford Focus ST для перевозки, хранения и запуска своих летающих асистентов. На крыше авто установлена площадка для запуска дрона, а в багажнике появился специальный отсек для хранения квадрокоптера и камеры. Кроме того, тюнингеры поработали над экстерьером машины, сделав его чуть агрессивнее, и над силовым агрегатом. Двигатель EcoBoost объемом 2 л оснащен более производительным турбонагнетателем, выпускной системой Ford Performance и агрегатирован с короткоходной 6-ступенчатой МКП Ford Performance.

А вот мастера из VMP Performance и Универсального технического института (UTI) показали, как можно превратить Ford Focus RS в спортивный болид. Первая команда одела свою версию в зловещее матово-черном одеяние: здесь тонированы даже линзы фар и широко применены углеволоконные элемент. Из легкого и прочного материала изготовлены сплиттер, спойлер, диффузор и пороги, капот автомобиля. Что касается мотора, то двухпортовый перепускной клапан помогает улучшить отклик турбины двигателя EcoBoost объемом 2,3 л, а выпускная система Ford Performance — его звучание.