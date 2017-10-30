Новые японские автомобили, которые скоро придут в Россию

Фото: Вячеслав Василенко
На открывшем свои двери 45-м международном Токийском автосалоне свои новинки показали 153 компании из десяти стран мира. Больше всех, конечно же, отличились японские автостроители, выкатившие огромное количество концептов и электромобилей.
Вячеслав Василенко

Традиционно выставка Tokyo Motor Show 2017 преимущественно ориентирована на потребителей местного рынка — подавляющее большинство представленных новинок в нашей стране не появится.

Впрочем, кое-что актуальное для русского человека тут все же найдется. О самых ожидаемых в России японских автомобилях — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Фото: Вячеслав Василенко

MITSUBISHI

Пожалуй, главной премьерой в Токио для наших соотечественников стал новейший полноприводный кроссовер-купе Mitsubishi Eclipse Cross, который появится в России уже в первой половине будущего года. Автомобиль получил агрессивного вида «фасад» со светодиодными секциями, «космическую» и совсем не свойственную для моделей бренда заднюю оптику, покатую крышу, а также двери, прикрывающие пороги. Иными словами, они не забрызгиваются грязью, а это значит, что при выходе из машины ноги водителя и пассажиров всегда будут оставаться чистыми.

В салоне японского кроссовера не по-японски красиво и эргономично — не в последнюю очередь благодаря качественным материалам отделки и продуманной компоновке органов управления. За интерфейс мультимедиасистемы отвечает удобная тачпад-панель, а данные бортового компьютера отображаются на проекционном дисплее.

  • Фото: Вячеслав Василенко
  • Фото: Вячеслав Василенко

В моторном отсеке прописался 1,5-литровый бензиновый турбодвижок, сопряженный с вариатором. Последний раз, к слову, наддувный двигатель на автомобилях Mitsubishi мы могли видеть под капотом канувшего в Лету Evolution. Среди прочих особенностей новинки — адаптивный круиз-контроль, умеющий держать дистанцию до впереди идущего авто, функция контроля за полосой движения и камеры кругового обзора.

Помимо прочего, японцы показали обновленный гибридный «паркетник» Mitsubishi Outlander PHEV и концепт электрического кроссовера e-Evolution. Эффектный прототип стал демонстрацией того, какими станут автомобили марки в ближайшем будущем. Помимо трех электромоторов концепт-кар похвастал наличием 67 электронных помощников, облегчающих жизнь водителю. В их числе — умный автопарковщик и система автономного управления.

  • Фото: Вячеслав Василенко
  • Фото: Вячеслав Василенко

MAZDA

Этот японский производитель познакомил гостей Токийского моторшоу с предвестником будущей Mazda3. Сказать, что автомобиль выглядит шикарно — ничего не сказать. Он бесподобен. Плавные обводы кузова смогли ужиться с резкими гранями, что сделало автомобиль одновременно спортивным и элегантным. Скажем аригато японцам, постоянно работающим над эволюцией своей фирменной дизайн-концепции KODO.

Концептуальный хетчбэк, получивший название KAI, оснащен новейшим силовым агрегатом Skyactiv-X — первым в мире бензиновым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Проще говоря, машину с подобным агрегатом под капотом отличают улучшенные динамические характеристики, а вместе с тем предельно низкие показатели расхода топлива.

Как только концептуальная «матрешка» превратится в серийную машину, ее без промедления привезут в Россию. Впрочем, как и новую Mazda6, на которую в той или иной степени также намекает представленный в Токио прототип.

  • Фото: Вячеслав Василенко
  • Фото: Вячеслав Василенко

SUBARU

А эти ребята, похоже, сильно забуксовали. Иначе как объяснить тот факт, что экспозиция бренда на домашнем автосалоне запомнилась лишь очередным сочинением на тему XV и неоднозначным концептом Viziv Performance?

Компактный кроссовер Subaru XV японцы решили превратить в машину для приключений, водрузив на ее крышу экспедиционный багажник с палаткой и обозвав многозначительным именем Adventure. Для пущей солидности автомобиль «обули» в специальные внедорожные покрышки и окутали в защитный (читай — декоративный) пластиковый обвес.

Ну, а главный гвоздь на стенде «Субару» — тот самый Viziv Perfomance — сразил своим «квадратичным» дизайном, отдаленно напоминающим классические формы боевой машины пехоты — БМП-2. Понравится ли подобный стиль россиянам? Наверняка! Но вот будут ли покупать — не факт. Причем не важно, насколько сильно изменится внешний вид серийного автомобиля — интерес наших соотечественников к Subaru омрачают взвинченные до неприличия цены, а переписывать их в пользу покупателей компания, похоже, не планирует.

  • Фото: Вячеслав Василенко
  • Фото: Вячеслав Василенко

TOYOTA

Многочисленных российских поклонников «Тойоты», увы, обрадовать нечем. За исключением, пожалуй, лишь «бездорожника» TJ Cruiser и спорт-купе GR HV. Оба, правда, пока представлены в статусе концептов. Первый — то ли минивэн, то ли внедорожник — представляет собой автомобиль для путешествий с весьма неоднозначным экстерьером.

Полноприводная вагоноподобная машина длиной в 4,3 метра оснащена гибридной силовой установкой и, как утверждает производитель, «устойчивыми к повреждениям кузовными панелями». Вероятно, владельцы Toyota Camry, мучающиеся с преждевременной коррозией лакокрасочного покрытия, кусают локти.

Второй — GR HV Sports Concept — никто иной, как преемник легендарной Supra. Несмотря на то, что в плане дизайна заднеприводному купе явно не хватает изюминки, будущая «зажигалка» имеет полное право на существование. Пусть и с мало актуальной для наших соотечественников гибридной установкой под капотом.

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30 октября 2017
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