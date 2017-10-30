Новые японские автомобили, которые скоро придут в Россию

MITSUBISHI

Пожалуй, главной премьерой в Токио для наших соотечественников стал новейший полноприводный кроссовер-купе Mitsubishi Eclipse Cross, который появится в России уже в первой половине будущего года. Автомобиль получил агрессивного вида «фасад» со светодиодными секциями, «космическую» и совсем не свойственную для моделей бренда заднюю оптику, покатую крышу, а также двери, прикрывающие пороги. Иными словами, они не забрызгиваются грязью, а это значит, что при выходе из машины ноги водителя и пассажиров всегда будут оставаться чистыми.

В салоне японского кроссовера не по-японски красиво и эргономично — не в последнюю очередь благодаря качественным материалам отделки и продуманной компоновке органов управления. За интерфейс мультимедиасистемы отвечает удобная тачпад-панель, а данные бортового компьютера отображаются на проекционном дисплее.