Новые японские автомобили, которые скоро придут в Россию

TOYOTA
Многочисленных российских поклонников «Тойоты», увы, обрадовать нечем. За исключением, пожалуй, лишь «бездорожника» TJ Cruiser и спорт-купе GR HV. Оба, правда, пока представлены в статусе концептов. Первый — то ли минивэн, то ли внедорожник — представляет собой автомобиль для путешествий с весьма неоднозначным экстерьером.
Полноприводная вагоноподобная машина длиной в 4,3 метра оснащена гибридной силовой установкой и, как утверждает производитель, «устойчивыми к повреждениям кузовными панелями». Вероятно, владельцы Toyota Camry, мучающиеся с преждевременной коррозией лакокрасочного покрытия, кусают локти.
Второй — GR HV Sports Concept — никто иной, как преемник легендарной Supra. Несмотря на то, что в плане дизайна заднеприводному купе явно не хватает изюминки, будущая «зажигалка» имеет полное право на существование. Пусть и с мало актуальной для наших соотечественников гибридной установкой под капотом.