Новая Mazda6 и другие новинки Лос-Анджелесского автосалона для России

MAZDA6

Если вы думаете, что речь идет о новом поколении флагманского японского седана, то сильно ошибаетесь. На выставке вновь покажут обновленный автомобиль. Трижды обновленный. «Шестерка» похвастает подретушированным «грилем», заточенным под новые кроссоверы Mazda CX-5, CX-8 и CX-9, хищным прищуром фар головной оптики, а также увеличенными колесными арками и дисками из легкого сплава иного дизайна. В салоне изменения касаются блока управления климатической установкой, рулевого колеса и центральной консоли. Разумеется, обновились и материалы отделки.

Помимо косметических улучшений Mazda6 претерпела и ряд технических. В частности, обзавелась модернизированными круиз-контролем, системой кругового обзора и мультимедийным центром, а также комплексом систем активной безопасности i-ActivSense и наддувным бензиновым мотором объемом 2,5 литра. Компанию двигателю, знакомому нам по кроссоверу Mazda CX-9, составляет бодрый шестидиапазонный «автомат».