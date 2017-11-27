Новая Mazda6 и другие новинки Лос-Анджелесского автосалона для России

Мировых премьер на предстоящем моторшоу в Лос-Анджелесе будет не очень много, но зато почти все они, повторимся, так или иначе придутся по вкусу российским потребителям. Самое вкусное из заокеанского «свежачка» — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
MAZDA6
Если вы думаете, что речь идет о новом поколении флагманского японского седана, то сильно ошибаетесь. На выставке вновь покажут обновленный автомобиль. Трижды обновленный. «Шестерка» похвастает подретушированным «грилем», заточенным под новые кроссоверы Mazda CX-5, CX-8 и CX-9, хищным прищуром фар головной оптики, а также увеличенными колесными арками и дисками из легкого сплава иного дизайна. В салоне изменения касаются блока управления климатической установкой, рулевого колеса и центральной консоли. Разумеется, обновились и материалы отделки.
Помимо косметических улучшений Mazda6 претерпела и ряд технических. В частности, обзавелась модернизированными круиз-контролем, системой кругового обзора и мультимедийным центром, а также комплексом систем активной безопасности i-ActivSense и наддувным бензиновым мотором объемом 2,5 литра. Компанию двигателю, знакомому нам по кроссоверу Mazda CX-9, составляет бодрый шестидиапазонный «автомат».
JEEP WRANGLER
На домашнем автосалоне американцы покажут новую, четвертую по счету генерацию бескомпромиссного внедорожника Jeep Wrangler. Внешний облик автомобиля ожидаемо остался практически неизменным, за исключением посвежевших радиаторной решетки, оптики и бамперов. Впрочем, кардинальная пластическая операция машине и не нужна, иначе она рискует потерять многочисленных поклонников современного Willy’s.
Внедорожник сохранил рамную конструкцию, но получил алюминиевый кузов, благодаря чему стал легче и шустрее. Интерьер пережил ряд процедур по улучшайзингу, в том числе в пользу эргономики, комфорта и оснащения. Силовой линейке, вероятнее всего, достанутся моторы мощностью 284 и 300 «скакунов», работающие с шестискоростной «механикой» и восмиступенчатым «автоматом» от ZF.
INFINITI QX50
Неужели японцы решили все-таки приодеть свой невзрачный компактный кроссовер в стильный костюмчик? Новое поколение QX50 порадует фирменным «фасадом» в стиле последних новинок бренда — флагманского внедорожника QX80, представленного на минувшем моторшоу в Дубае, а также братьев-близнецов QX30 и Q30. Надо признать, что теперь азиатов уже не упрекнуть в злоупотреблении сакэ — автомобиль выглядит эффектно и органично. Стремительный силуэт, массивные воздухозаборники, агрессивного вида колесные диски свое дело сделали.
]Наверняка немало окажется интересного и внутри. Помимо новшеств в интерьере ожидается и появление продвинутых технологичных опций. В частности, система полуавтономного управления. А под капотом новинки пропишется новейший 2-литровый мотор с переменной степенью сжатия и мощностью в 268 лошадиных сил. Благодаря этому агрегату кроссовер сможет достигать первой сотни с места за 6,3 секунды, при этом вроде бы неплохо экономя «горючку». Что ж, поверим на слово.