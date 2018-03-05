Девушек-моделей на Женевском автосалоне заменят мужчины

Фото: АвтоВзгляд
Целый ряд автопроизводителей, готовящихся к Женевскому автосалону, объявил о своем решении отказаться от услуг девушек-моделей. Вместо длинноногих красоток на стендах компаний будут трудиться серьезные мужчины, готовые проконсультировать посетителей по автомобилям.
Виктория Базылева

Тех, кто с нетерпением ждет открытия Женевского автосалона, чтобы полюбоваться не только новинками автопрома, но и привлекательными девушками, ожидает глубокое разочарование. В этом году, как сообщает Bloomberg, места моделей в откровенных нарядах займут мужчины в строгих костюмах — квалифицированные консультанты по продуктам.

В число отказавшихся от услуг девушек-стендисток вошли сразу несколько крупных автостроителей: Toyota, Nissan, Lexus, FIAT Chrysler Automobiles, SsangYong, Peugeot, Citroen, DS и Lamborghini. В компании «Ниссан», к примеру, свое решение объясняют тем, что наступили другие времена, и привлекать к работе на моторшоу моделей больше нет никакого смысла.

Своих японских коллег поддержали и в PSA Group. Французы рассказали, что посетителей моторшоу на их стенде будут встречать мужчины и женщины, готовые ответить на любые технические вопросы зрителей. «Мы не намерены использовать унизительные образы для работников» — добавили они.

Стоит отметить, что массовый отказ автостроителей от девушек-моделей связан еще и с социальной кампанией #MeToo, направленной на борьбу с сексуальным насилием. Напомним, это акция получила широкое распространение по всему миру после того, как десятки голливудских актрис публично обвинили в домогательствах кинопродюссера Харви Вайнштейна.

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5 марта 2018
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