Девушек-моделей на Женевском автосалоне заменят мужчины

Тех, кто с нетерпением ждет открытия Женевского автосалона, чтобы полюбоваться не только новинками автопрома, но и привлекательными девушками, ожидает глубокое разочарование. В этом году, как сообщает Bloomberg, места моделей в откровенных нарядах займут мужчины в строгих костюмах — квалифицированные консультанты по продуктам.

В число отказавшихся от услуг девушек-стендисток вошли сразу несколько крупных автостроителей: Toyota, Nissan, Lexus, FIAT Chrysler Automobiles, SsangYong, Peugeot, Citroen, DS и Lamborghini. В компании «Ниссан», к примеру, свое решение объясняют тем, что наступили другие времена, и привлекать к работе на моторшоу моделей больше нет никакого смысла.