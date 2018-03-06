Японцы показали новую Toyota Supra

Не стали ничего рассказывать тойотовцы и о силовом агрегате шоу-кара. По их словам, концепт, разработанный подразделением Gazoo Racing, оборудован системой заднего привода, а компоновка мотора у него передняя. Автомобиль оснащен тормозными механизмами Brembo и, как полагается, спортивной выхлопной системой.

Большая часть кузовных деталей концепта выполнена из композитных материалов — в частности, бамперы, сплиттер, диффузор, капот, корпусы зеркал и заднее антикрыло. Лобовое и боковые «стекла», что любопытно, изготовлены из пластика. В салоне авто — гоночные кресла, съемный спортивный руль, каркас безопасности и система пожаротушения.