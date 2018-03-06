Японцы показали новую Toyota Supra

Как известно, далеко не все концепты в итоге воплощаются в серийных моделях, и потому появление новой Supra пока остается под большим вопросом. Сами представители «Тойоты» предпочли никакой информации о дальнейшей судьбе модели не раскрывать. Однако они пообещали фанатам спорткара, что уже в апреле новинка появится в гоночном симуляторе Gran Turismo Sport. Кого-то, возможно, это утешит.
Toyota презентовала на Женевском моторшоу долгожданную «Супру» — вернее, концептуальную модель GR Supra Racing, которая вроде как является предвестницей новой модели. О том, когда свет увидит предсерийная версия спорткара и увидит ли вообще, японцы не сообщили.
Не стали ничего рассказывать тойотовцы и о силовом агрегате шоу-кара. По их словам, концепт, разработанный подразделением Gazoo Racing, оборудован системой заднего привода, а компоновка мотора у него передняя. Автомобиль оснащен тормозными механизмами Brembo и, как полагается, спортивной выхлопной системой.
Большая часть кузовных деталей концепта выполнена из композитных материалов — в частности, бамперы, сплиттер, диффузор, капот, корпусы зеркал и заднее антикрыло. Лобовое и боковые «стекла», что любопытно, изготовлены из пластика. В салоне авто — гоночные кресла, съемный спортивный руль, каркас безопасности и система пожаротушения.
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