KIA Ceed третьего поколения показали в Женеве

Фото: АвтоВзгляд
В Женеве корейская KIA показала третье поколение популярного и в нашей стране хетчбэка Ceed. Чем, кроме исчезнувшего апострофа перед последней буквой, новая генерация модели отличается от той, что еще продается в нашей стране, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Александр Ростарчук

Начать с того, что хотя в KIA Ceed очень хорошо прослеживается преемственность с KIA cee’d, это все-таки совершенно иной автомобиль, сохранивший фамильные черты. Длина машины не изменилась, но она стала шире и ниже, получила более короткий передний свес, благодаря чему смотрится намного злее и агрессивнее.

Да и, скорее всего, ведет себя так же, учитывая, что у хетча теперь полностью независимая подвеска (кстати сказать, и платформа авто совершенно новая — так называемая К2) и новые мощные двигатели — четырехцилинровый турбированный бензиновый объемом 1,4 литра мощностью в 140 «лошадок» и дизельный объемом 1,6 л (115 или 136 л. с.).

Напомним, что во втором поколении машину вооружали не столь сильными агрегатами — объемом в один литр, 1,4 и 1,6 мощностью 120 и 100 и 135 лошадиных сил соответственно (в Россию модификация с литровым движком не поставлялась, зато можно было взять заряженную версию с мотором 1,6 л мощностью в 204 «скакуна»). Впрочем, они также будут доступны потребителю.

Все двигатели агрегатируются с шестиступенчатой МКП, а для двух новых предусмотрен и семидиапзонный «робот» с двойным сцеплением. Как и на ряде других моделей компании здесь предусмотрено два режима настроек двигателя и «баранки» — обычный и спортивный.

Кроме того, в арсенале этого Ceed имеется и система мониторинга слепых зон, и весьма продвинутый помощник водителя, не только читающий разметку и удерживающий авто в своей полосе, но и определяющий интервалы в соседних для безопасного перестроения. И что особенно актуально для России — полностью обогреваемое лобовое стекло (за отдельную плату, разумеется).

Что касается удобства пассажиров, то этот корейский С-класс стал заметно просторнее, хотя прибавка в ширину составила всего 20 мм. При этом компания не поскупилась на материалы обивки салона — их фактура ласкает глаз и руки, а активную «жизненную позицию» машины и ее водителя подчеркивают обильные «металлические» вставки.

Из других прелестей жизни — «музыка» JBL Premium, беспроводная зарядка для смартфона, обогрев всех кресел, вентиляция передних сидений. Мультимедия тоже на уровне — тачскрин, а вот диагональ экрана зависит от толщины кошелька — она может быть и 5, и 7, и 8 дюймов. Впрочем, будет ли весь этот набор предложен нашим соотечественникам пока не ясно (как неизвестно, какие движки предложат для России).

Продажи новинки в нашей стране начнутся одновременно с европейскими — дилеры приступят к приему заказов на модель в третьем квартале нынешнего года.

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6 марта 2018
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