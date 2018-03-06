KIA Ceed третьего поколения показали в Женеве

Начать с того, что хотя в KIA Ceed очень хорошо прослеживается преемственность с KIA cee’d, это все-таки совершенно иной автомобиль, сохранивший фамильные черты. Длина машины не изменилась, но она стала шире и ниже, получила более короткий передний свес, благодаря чему смотрится намного злее и агрессивнее.
Да и, скорее всего, ведет себя так же, учитывая, что у хетча теперь полностью независимая подвеска (кстати сказать, и платформа авто совершенно новая — так называемая К2) и новые мощные двигатели — четырехцилинровый турбированный бензиновый объемом 1,4 литра мощностью в 140 «лошадок» и дизельный объемом 1,6 л (115 или 136 л. с.).