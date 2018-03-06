KIA Ceed третьего поколения показали в Женеве

Напомним, что во втором поколении машину вооружали не столь сильными агрегатами — объемом в один литр, 1,4 и 1,6 мощностью 120 и 100 и 135 лошадиных сил соответственно (в Россию модификация с литровым движком не поставлялась, зато можно было взять заряженную версию с мотором 1,6 л мощностью в 204 «скакуна»). Впрочем, они также будут доступны потребителю.

Все двигатели агрегатируются с шестиступенчатой МКП, а для двух новых предусмотрен и семидиапзонный «робот» с двойным сцеплением. Как и на ряде других моделей компании здесь предусмотрено два режима настроек двигателя и «баранки» — обычный и спортивный.

Кроме того, в арсенале этого Ceed имеется и система мониторинга слепых зон, и весьма продвинутый помощник водителя, не только читающий разметку и удерживающий авто в своей полосе, но и определяющий интервалы в соседних для безопасного перестроения. И что особенно актуально для России — полностью обогреваемое лобовое стекло (за отдельную плату, разумеется).