KIA Rio GT-Line показали в Женеве

Фото: АвтоВзгляд
Жаль, что корейцы заставляют россиян довольствоваться кросс-версией KIA Rio, известной как KIA Rio X-Line. А вот европейцам уже в этом году они предложат спортивную версию автомобиля KIA Rio GT-Line. От обычного хетчбэка новинка, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», она отличается как земля и небо.
Александр Ростарчук

Во-первых, как и все новые модели, показанные корейцами в Женеве, KIA Rio GT-Line — воплощение агрессии или, если говорить толерантно — свидетельство активного образа жизни его владельца. При этом — респект дизайнерским талантам сотрудников марки — они умудрились достичь желаемого результата весьма незамысловатыми решениями, которые, впрочем, несмотря на всю свою простоту, заслуживают бурных аплодисментов.

Оказалось, что подчеркнуть спортивный характер модели можно, всего-то повесив на нее иные бампера и вооружив противотуманками с фирменным дизайном «кубики льда» (любопытно, что на новом же KIA Ceed они смотрятся не столь эффектно, хотя и ему очень к лицу). Ну и еще поиграться с цветовой палитрой — окрасить зеркала бокового вида и спойлер в черный колер. И, разумеется, обуть «спортсмена» в крутые 17-дюймовые «катки». Все геиальное, повторимся, просто, но от этого не менее гениально.

При этом, что характерно, никаких «спортивных» новаций под капотом не предусмотрено — в гамме хорошо известный литровый турбированный бензиновый агрегат о трех циллиндрах мощностью 120 л. с. Правда, корейцы обещают, что чуть позже предложат потенциальным клиентам новыйчетырехцилинровый турбированный бензиновый мотор объемом 1,4 литра мощностью в 140 «лошадок», который будет работать с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Литровый же двигатель агрегатирован с шестиступенчатой МКП.

Напомним, что явно похожий на новинку KIA Rio X-Line, продающийся у нас, вооружают двумя двигателями объемом 1,3 и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л. с. соответственно. Этот приподнятый переднеприводный хетч (клиренс — 170 мм) вступил в жесткую конкуренцию с LADA XRAY. Кто победит в этой «войне», сказать сложно. Но вот если бы на «поле боя» появилась KIA Rio GT-Line, я бы поставил на нее…

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6 марта 2018
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