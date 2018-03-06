KIA Rio GT-Line показали в Женеве

Во-первых, как и все новые модели, показанные корейцами в Женеве, KIA Rio GT-Line — воплощение агрессии или, если говорить толерантно — свидетельство активного образа жизни его владельца. При этом — респект дизайнерским талантам сотрудников марки — они умудрились достичь желаемого результата весьма незамысловатыми решениями, которые, впрочем, несмотря на всю свою простоту, заслуживают бурных аплодисментов.

Оказалось, что подчеркнуть спортивный характер модели можно, всего-то повесив на нее иные бампера и вооружив противотуманками с фирменным дизайном «кубики льда» (любопытно, что на новом же KIA Ceed они смотрятся не столь эффектно, хотя и ему очень к лицу). Ну и еще поиграться с цветовой палитрой — окрасить зеркала бокового вида и спойлер в черный колер. И, разумеется, обуть «спортсмена» в крутые 17-дюймовые «катки». Все геиальное, повторимся, просто, но от этого не менее гениально.