Лифтбэк Peugeot 508 дебютировал в Женеве

Одной из реальных премьер Женевского автосалона-2018 стало второе поколение Peugeot 508. Ажиотаж вокруг новинки такой, что машину даже сложно сфотографировать — около нее крутятся толпы журналистов, поочередно сменяющих друг друга и за рулем выставленных на стенде экземпляров, и на заднем диване. Похоже, что европейский успех этому французскому малышу гарантирован.
Александр Ростарчук

Чего не скажешь о России, куда «пятьсот восьмой» попадет ближе к концу этого года. По крайней мере, такой вывод напрашивается, учитывая откровенно мизерные продажи предыдущей генерации модели в нашей стране. А учитывая цену новинки — в Европе она стартует с отметки в 36 000 евро, скептическое отношение к ее перспективам в РФ только усиливается. Даже несмотря на то, что автомобиль действительно очень хорош.

Высокий стиль виден в каждой линии — и все они очень лаконичны — кузова (теперь это модный лифтбэк, лишенный к тому же оконных рам). А особенный шарм авто придает более чем оригинальная оптика: головной свет получил ходовые огни (разумеется, на светодиодах) в виде двух наклонных полос.

Задний свет столь же необычен: Здесь расположились довольно крупные, но не нарушающие общей гармонии LED-фонари. И если брать автомобиль на 19-дюймовых колесах, не только коллеги по потоку, но и пешеходы начнут массово сворачивать голову, любуясь на эту красоту. Впрочем, пилот и пассажиры новинки и сами будут получать удовольствие от футуристичного вида двухъярусной приборной панели с разнообразными кнопками и клавишами.

В оформлении интерьера использована фирменная концепция i-Cockpit: почти прямоугольный маленький руль; сенсорный 10-дюймовый HD-дисплей мультимедийной системы с 7 тумблерами под ним и 12,3-дюймовый дисплей.

А теперь прибавьте сюда передние сиденья с электроприводами и массажерами; акустику Focal; системы кругового обзора, считывания дорожных знаков, удержания в полосе и мониторинга слепых зон, систему кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

А на закуску — система ночного видения, распознающая в ночи предметы на расстоянии с четверть километра и проецирующая их на водительский дисплей! Понятно, что эта опция доступна только на старших версиях, цена которых даже для европейцев немаленькая — чуть меньше 50 000 евро. Сколько такое чудо будет стоить в России и подумать страшно.

Тем не менее добавим, что «француза» вооружат бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью в 180 л. с. и 225 л. с., а так же дизельными моторами объемом 1.5 л (130 л. с.) и 2 л (160 л. с. и 180 л. с.). Агрегатироваться все это хозяйство станет с 8-ступенчатой АКП и 6-ступенчатой МКП для 130-сильного турбодизеля.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан
6 марта 2018
508
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы