Лифтбэк Peugeot 508 дебютировал в Женеве

Чего не скажешь о России, куда «пятьсот восьмой» попадет ближе к концу этого года. По крайней мере, такой вывод напрашивается, учитывая откровенно мизерные продажи предыдущей генерации модели в нашей стране. А учитывая цену новинки — в Европе она стартует с отметки в 36 000 евро, скептическое отношение к ее перспективам в РФ только усиливается. Даже несмотря на то, что автомобиль действительно очень хорош.

Высокий стиль виден в каждой линии — и все они очень лаконичны — кузова (теперь это модный лифтбэк, лишенный к тому же оконных рам). А особенный шарм авто придает более чем оригинальная оптика: головной свет получил ходовые огни (разумеется, на светодиодах) в виде двух наклонных полос.