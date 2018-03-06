Состоялась европейская премьера обновленной Mazda6

Mazda6 по итогам прошлогодних продаж вошла в тройку самых популярных моделей D-класса в нашей стране, уступив лишь Toyota Camry и KIA Optima. Дабы привлечь внимание новых покупателей, японцы провели уже третий рестайлинг автомобиля — освежили бамперы, радиаторную решетку, переднюю оптику и колесные диски.

Некоторые изменения произошли и в интерьере «шестерки». В салоне появился перелицованный блок управления климатической установкой, новые материалы отделки и подретушированная центральная консоль. Нельзя не обратить внимание на восьмидюймовый тачпад мультимедийного комплекса с улучшенной графикой и HUD-дисплей, который теперь проецирует изображение на лобовое стекло.