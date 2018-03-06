Состоялась европейская премьера обновленной Mazda6

Фото: АвтоВзгляд
На 88-м международном Женевском автосалоне состоялась европейская премьера обновленного седана Mazda6. Кроме того, японцы впервые продемонстрировали публике пережившую уже третий по счету рестайлинг «шестерку» в кузове универсал.
Виктория Базылева

Mazda6 по итогам прошлогодних продаж вошла в тройку самых популярных моделей D-класса в нашей стране, уступив лишь Toyota Camry и KIA Optima. Дабы привлечь внимание новых покупателей, японцы провели уже третий рестайлинг автомобиля — освежили бамперы, радиаторную решетку, переднюю оптику и колесные диски.

Некоторые изменения произошли и в интерьере «шестерки». В салоне появился перелицованный блок управления климатической установкой, новые материалы отделки и подретушированная центральная консоль. Нельзя не обратить внимание на восьмидюймовый тачпад мультимедийного комплекса с улучшенной графикой и HUD-дисплей, который теперь проецирует изображение на лобовое стекло.

В моторную гамму Mazda6 вошел новый бензиновый 2,5-литровый турбомотор Skyactiv-G, уже знакомый нам по кроссоверу Mazda CX-9. Список оборудования модели пополнился за счет усовершенствованного круиз-контроля, системы кругового обзора и комплекса электронных ассистентов активной безопасности i-ActivSense.

Информации о том, когда обновленный седан поступит в шоу-румы российских дилеров, по-прежнему нет. Mazda6 в кузове универсал, напомним, у нас не продается — выводить эту машину на отечественный рынок в компании не планируют.

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6 марта 2018
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