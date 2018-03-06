В Женеве презентовали новые Jaguar I-Pace и Range Rover SV Coupe

Фото: АвтоВзгляд
Компания Jaguar Land Rover представила на Женевском автосалоне новую модификацию флагманского внедорожника Land Rover — Range Rover SV Coupe. Там же состоялась мировая премьера первого серийного электрокара в истории Jaguar — кроссовера I-Pace.
Виктория Базылева

На моторшоу в Женеве британцы презентовали Range Rover SV Coupe, трехдверный купеобразный внедорожник, который выпустят ограниченным тиражом. Автомобиль не только лишился задних дверей, но и обзавелся перелицованной радиаторной решеткой, светодиодной оптикой и другой выхлопной системой.

В движение SV Coupe приводится 565-сильным пятилитровым бензиновым V8 с турбонаддувом — самым мощным мотором из когда-либо установленных на Range Rover. Этот агрегат разгоняет машину до первой сотни всего за 5,3 секунды.

Новый Range Rover SV Coupe будет продаваться в том числе и в России. Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, до нашей страны внедорожник доберется в начале 2019 года. Цены и комплектации объявят ближе к моменту запуска модификации.

Кроссовер Jaguar I-Pace — первый серийный электрокар британской марки — был показан во время онлайн-презентации несколько дней назад. Наконец, представители компании раскрыли и технические сведения о новинке, которые до сегодняшнего дня находились под секретом.

«Ай-Пэйс» обзавелся электрической силовой установкой, в состав которой входят два электромотора и одноступенчатая трансмиссия. Суммарная мощность двигателей 400 л. с. и максимальный крутящий момент 696 Нм. На разгон до сотни автомобилю требуется 4,8 секунды, при том, что его пиковая скорость достигает 200 км/ч. Запас хода без дополнительной подзарядки, как уверяет производитель, составляет 480 километров.

На российский рынок новый Jaguar I-Pace выйдет раньше, чем Range Rover SV Coupe — осенью нынешнего года. Уже известно, что кроссовер будет продаваться в трех комплектациях S, SE и HSE, цены на которые анонсируют летом.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, внедорожник, кроссоверы
6 марта 2018
789
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы