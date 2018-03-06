В Женеве презентовали новые Jaguar I-Pace и Range Rover SV Coupe

На моторшоу в Женеве британцы презентовали Range Rover SV Coupe, трехдверный купеобразный внедорожник, который выпустят ограниченным тиражом. Автомобиль не только лишился задних дверей, но и обзавелся перелицованной радиаторной решеткой, светодиодной оптикой и другой выхлопной системой.

В движение SV Coupe приводится 565-сильным пятилитровым бензиновым V8 с турбонаддувом — самым мощным мотором из когда-либо установленных на Range Rover. Этот агрегат разгоняет машину до первой сотни всего за 5,3 секунды.

Новый Range Rover SV Coupe будет продаваться в том числе и в России. Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, до нашей страны внедорожник доберется в начале 2019 года. Цены и комплектации объявят ближе к моменту запуска модификации.