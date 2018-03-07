На Женевском автосалоне показали обновленный Nissan Juke

В ходе легкого фейслифтинга Nissan Juke получил подретушированную радиаторную решетку, видоизмененные фары, также светодиодные противотуманки, которые теперь входят в базовое оснащение. Во всех комплектациях, начиная с SE, доступны 16-, 17- и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. Покупатели, остановившие свой выбор на старших версиях QE+Perso и LE Perso, могут также приобрести диски с цветными вставками.

В список оснащения Nissan Juke следующего модельного года вошла аудиосистема Bose Personal, которой ранее комплектовалась лишь модель Micra. Благодаря процессору цифровой обработки сигналов и 6 высококачественным динамикам комплекс обеспечивает панорамное звучание с углом охвата 360 градусов. Еще одна особенность этой «музыки» — две колонки, встроенные в подголовник водительского кресла. Ранее такие решения в «Ниссане» не применялись.