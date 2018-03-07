На Женевском автосалоне показали обновленный Nissan Juke

На 88- международном Женевском автосалоне компания Nissan представила кроссовер Juke нового модельного года. Автомобиль не только посвежел внешне, но и обзавелся дополнительными опциями.
Виктория Базылева

В ходе легкого фейслифтинга Nissan Juke получил подретушированную радиаторную решетку, видоизмененные фары, также светодиодные противотуманки, которые теперь входят в базовое оснащение. Во всех комплектациях, начиная с SE, доступны 16-, 17- и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. Покупатели, остановившие свой выбор на старших версиях QE+Perso и LE Perso, могут также приобрести диски с цветными вставками.

В список оснащения Nissan Juke следующего модельного года вошла аудиосистема Bose Personal, которой ранее комплектовалась лишь модель Micra. Благодаря процессору цифровой обработки сигналов и 6 высококачественным динамикам комплекс обеспечивает панорамное звучание с углом охвата 360 градусов. Еще одна особенность этой «музыки» — две колонки, встроенные в подголовник водительского кресла. Ранее такие решения в «Ниссане» не применялись.

Цветовая гамма оформления интерьера пополнилась двумя новыми оттенками — оранжевым (Energy Orange) и синим (Power Blue). Нельзя не отметить рулевое колесо, обтянутое более качественной кожей, а также новый дисплей приборной панели. По словам представителей компании, с этого экрана информация считывается лучше.

Остается лишь добавить, что российские продажи посвежевшего Nissan Juke стартуют летом нынешнего года — цены производитель объявит чуть позже. Напомним, на сегодняшний день своеобразный японский кроссовер предлагается в нашей стране по цене от 997 000 рублей. Автомобили безальтернативно оснащаются 1,6-литровым 117-сильным мотором, бесступенчатой коробкой передач и системой переднего привода.

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7 марта 2018
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