Renault презентовала каршеринговый автомобиль будущего

По словам представителей Renault, концептуальный EZ-GO оснащен беспилотником четвертого уровня с дистанционным управлением на случай необходимости экстренного вмешательства водителя. Машина укомплектована единственным электромотором, расположенным на задней оси. Известно, что скорость авто ограничена на отметке 50 км/ч. Других подробностей французы не раскрывают.

– Мы хотели, чтобы Renault EZ-GO стал знаковым моментом в развитии решений в области городской мобильности. В этом электрическом автономном концепте мы исследуем положительное влияние транспорта общего пользования для всех, — сказал Лоренс ван ден Акер, старший вице-президент по корпоративному дизайну Renault. — Этот яркий, необычный автомобиль, интегрированный с городской средой, предлагает беспрецедентный 360-градусный обзор и располагающее к общению пространство, где люди могут расслабиться и насладиться поездкой.