Renault презентовала каршеринговый автомобиль будущего

Renault EZ-GO растянулся на 5200 мм в длину, на 2200 мм в ширину и на 1600 мм в высоту. В салоне машины расположены посадочные места для шестерых человек, которые во время поездки могут подключать свои гаджеты к сети интернет или любоваться пейзажами, благо что площадь остекления транспортного средства достаточно большая.
По словам представителей Renault, концептуальный EZ-GO оснащен беспилотником четвертого уровня с дистанционным управлением на случай необходимости экстренного вмешательства водителя. Машина укомплектована единственным электромотором, расположенным на задней оси. Известно, что скорость авто ограничена на отметке 50 км/ч. Других подробностей французы не раскрывают.
– Мы хотели, чтобы Renault EZ-GO стал знаковым моментом в развитии решений в области городской мобильности. В этом электрическом автономном концепте мы исследуем положительное влияние транспорта общего пользования для всех, — сказал Лоренс ван ден Акер, старший вице-президент по корпоративному дизайну Renault. — Этот яркий, необычный автомобиль, интегрированный с городской средой, предлагает беспрецедентный 360-градусный обзор и располагающее к общению пространство, где люди могут расслабиться и насладиться поездкой.