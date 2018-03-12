Бюджетные новинки Женевского автосалона-2018 для России

Кому сегодня нужны концепты, если в «Ютюбе» про них уже давно все рассказали 13-летние блогеры? Равно, как и электрокары, а также комплектующие с шинами и аксессуарами, которые просто теряются на фоне новых и подновленных изделий мирового автопрома.

Между тем, на всех этих стендах тоже показывали новинки, где самой интересной, пожалуй, оказалась технология Cyber Car от итальянской Pirelli, научившая покрышки разговаривать с водителем. Возвращаясь же к автомобилям, стоит сказать, что их львиная доля была рассекречена еще до моторшоу. С самыми актуальными моделями для российского рынка познакомился портал «АвтоВзгляд».