Бюджетные новинки Женевского автосалона-2018 для России

Фото: АвтоВзгляд
Одна из ключевых европейских экспозиций — 88-й по счету Женевский автосалон — в этом году, на удивление, оказался довольно скудным. Несмотря на то, что организаторы заявили целых 110 мировых премьер, в действительности была показана лишь пара десятков новинок. Причем всего несколько из них заинтересуют россиян.
Вячеслав Василенко

Кому сегодня нужны концепты, если в «Ютюбе» про них уже давно все рассказали 13-летние блогеры? Равно, как и электрокары, а также комплектующие с шинами и аксессуарами, которые просто теряются на фоне новых и подновленных изделий мирового автопрома.

Между тем, на всех этих стендах тоже показывали новинки, где самой интересной, пожалуй, оказалась технология Cyber Car от итальянской Pirelli, научившая покрышки разговаривать с водителем. Возвращаясь же к автомобилям, стоит сказать, что их львиная доля была рассекречена еще до моторшоу. С самыми актуальными моделями для российского рынка познакомился портал «АвтоВзгляд».

Mercedes-Benz AMG GT

СБОРНАЯ СОЛЯНКА

Но прежде, чем перейти к поделкам из разряда mass product, обратим внимание на игроков премиум-сегмента. Во всяком случае, они постарались порадовать толстосумов с Рублевки каскадом свежеиспеченных изделий.

Открывайте свои кошельки, доморощенные шумахеры и прочие мажоры — штутгардтцы выкатили новый Mercedes-Benz G-класса в исполнении AMG и приставкой 63, от езды на котором даже у лысого драйвера волосы встают дыбом. Для самых изощренных (читай — извращенных) немцы представили четырехдверный AMG GT.

Их конкуренты из Баварии презентовали раздавшийся в габаритах кроссовер BMW X4 второго поколения, а соперники из Ингольштадта — новейшую Audi A6 с китайскими нотками в экстерьере. Британцы похвалились своими «гринписовскими» наклонностями, сбросив одежду с электрического «паркетника» Jaguar I-Pace. Гвоздем их стенда в Женеве стал трехдверный Range Rover SV Coupe с прицелом на лимитирнованную серию.

Jeep Cherokee

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ

Помните легендарную Toyota Supra, вызывающую восторги наших соотечественников в 90-х? Так вот: слухи о возрождении модели ходят уже несколько лет, однако в серию она, похоже, так никогда и не пойдет. Долгожданную японскую «зажигалку» на Женевском автосалоне мы увидели лишь в статусе очередного концепта. Да, он веселый и крутой, но не живой.

Не менее, если не более крутым оказался французский седан Peugeot 508, который в новом поколении откровенно порадовал и космическим дизайном, и букетом передовых технологий. А вот первого кроссовера-купе от Audi с шильдиком Q8 на выставке так, увы, и не показали.

Зато — респект американцам — представили сразу две модификации нового Jeep Wrangler и обновленнный Cherokee. А для тех, кто получает удовольствие не только от просмотров фильмов для взрослых легендарная марка выкатила 700-сильный Grand Cherokee Trackhawk.

KIA Ceed

НАРОДНЫЕ МОТИВЫ

Но вот уж кто действительно произвел впечатление, а заодно и продемонстрировал свою нужность планете, так это корейцы. Их лючевая премьера — KIA Ceed третьего поколения, который стал не только красивее и экономичнее, но еще и шустрее и технологичнее.

Из преимуществ новинки определенно стоит отметить грамотную компоновку салона, эргономику в стиле лучших мировых образцов, расширенный пакет опций и новый 1,4-литровый турбированный мотор мощностью 140 «лошадей». А еще «Сид» обучен активно помогать водителю безопасно маневрировать — машина оснащена так называемой системой автономного управления второго уровня. Кроме того, KIA презентовала обновленную Optima, призванную навести шороха в сегменте, где правит Toyota Camry. И знаете что? Она его наведет.

Коллеги из братского Hyundai похвастали новой генерацией кроссовера Santa Fe, а японская Mazda — трижды обновленной «шестеркой». Вот, собственно, и весь парад премьер. Страшно представить, чем попытается заинтересовать публику Московский автосалон, запланированный на конец августа.

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12 марта 2018
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