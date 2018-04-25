Пекинский автосалон-2018: кто на новенького

Конкуренты из Geely подружили бизнес-седан GC9 с электричеством, а также шокировали неоднозначным, но притягательным концептом кроссовера Icon, выполненном в «квадратном» стиле. А компания Chery представила новый семиместный кроссовер Tiggo 8, который должен появиться и в России.

Чешская Skoda выкатила маленький кроссовер Kamiq, который будет представлен в бюджетном ценовом диапазоне. А из премиалов отметился Daimler, явивший миру первый в истории ультралюксового Maybach кроссовер. Пусть пока и в статусе концепта. Господам с Рублевки он станет доступен не раньше 2020 года.

Немцы из Porsche — то ли эволюционировали, то ли деградировали — но выкатили на свет Божий внедорожный гран туризмо, а ребята из Chevrolet, вероятно, взяв за основу Camaro, создали купеобразный кроссовер. В Audi, как всегда, удлинили для китайцев свои седаны, а в BMW решили ударить по трехдверкам и М-серии.