Самые ожидаемые в России кроссоверы Пекинского автосалона-2018

DFM

Кстати, приятная для нашего слуха аббревиатура DFM вновь подверглась ребрендингу, и теперь марка по-прежнему пишется целиком — Dongfeng. Хотя из названий автомобилей эти три веселых буквы никуда не делись. Вот, например, компактный кроссовер DFM AX4, который привлекает к себе внимание ярким дизайном, двухцветной окраской кузова, полностью светодитодной оптикой и эффектными колесными дисками. Да, сегодня китайские машины выглядят действительно круто — про низкосортные «поднебесные» автомобили давно пора забыть.

Чем еще может похвастать новинка, которая приедет в нашу страну в конце года? Интерьер выдержан в лучших традициях немецкого автопрома — к эргономике не придраться. Ну а под капотом — шустрый бензиновый мотор с наддувом объемом 1,4 литра. На пару с ним трудится роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Китайцы пообещали не задирать ценник на автомобиль, а значит у него есть все шансы заткнуть за пояс конкурентов в лице Nissan Juke и KIA Soul.