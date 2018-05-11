Audi, BMW и Mercedes-Benz отказались от участия в Детройтском автосалоне-2019

Первыми из большой немецкой тройки с заявлением выступили представители Mercedes-Benz. Они сообщили, что в следующем году компания не будет принимать участие в Детройтском автосалоне. Мотивируется это тем, что график премьер «Мерседеса» не совпадает с датами проведения моторшоу. И раз дебютов не планируется, то и смысла тратиться на организацию стенда автостроитель не видит.

Некоторое время спустя стало известно, что североамериканский автосалон пропустит и другой немецкий производитель — компания BMW. Баварцы, как оказалось, больше не рассматривают эту выставку как перспективную площадку для продвижения своих новинок. Можно предположить, что автостроитель проигнорирует Детройтское моторшоу не только в 2019-м, но и в последующие годы.

Как сообщает Automotive News, посетители автосалона не увидят и автомобилей Audi. По словам представителей марки, бренд выставлялся в Детройте на протяжении многих лет, однако на следующее моторшоу компания не приедет. Правда, причин, по которым было принято такое решение, раскрывать они не стали.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что многие производители проигнорируют и Московский автосалон, который откроется в конце августа. Более подробно о том, кто именно пропустит российскую автомобильную выставку, можно прочитать здесь.