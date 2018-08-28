Все новинки ММАС-2018: стоит ли идти на Московский автосалон

Надо сказать, что столичное моторшоу, пусть и с приставкой «международное», все больше походит на местечковую ярмарку товаров. Бал правят китайцы и отечественный АВТОВАЗ. Хотя в этом году — о, эволюция! — список участников пополнили многоуважаемые марки KIA и Volkswagen. Правда, немецкий бренд встал обособленно от всех остальных, заняв пространство не в павильонах «Крокус Экспо», а на улице.

А вот представители премиального сегмента проигнорировали малозаметную российско-азиатскую тусовку и вовсе. Даже Mercedes, включая линейку косметичек Smart — единственный, кто из люксовых игроков принимал гостей на прошлом автосалоне, от нынешнего благополучно отказался.

Что уж там говорить про обычных смертных — как и на ММАС-2016, мы не увидим ни японские Nissan, Mazda, Mitsubishi, ни американские Ford и Chevrolet, ни европейские Peugeot, Citroёn и мечтающие о премиуме Volvo. Впрочем, это не значит, что ничего интересного на выставке не покажут. Покажут, и еще как.