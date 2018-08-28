Все новинки ММАС-2018: стоит ли идти на Московский автосалон

Дюжина брендов, львиная доля которых представлена китайскими автостроителями, совсем не новые и отнюдь не бюджетные новинки, кроме тех, что выкатил тандем АВТОВАЗа и Renault — вот вам и многобещающий Московский автосалон-2018. Стоит ли тратить 750 рублей за вход на выставку — выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Надо сказать, что столичное моторшоу, пусть и с приставкой «международное», все больше походит на местечковую ярмарку товаров. Бал правят китайцы и отечественный АВТОВАЗ. Хотя в этом году — о, эволюция! — список участников пополнили многоуважаемые марки KIA и Volkswagen. Правда, немецкий бренд встал обособленно от всех остальных, заняв пространство не в павильонах «Крокус Экспо», а на улице.

А вот представители премиального сегмента проигнорировали малозаметную российско-азиатскую тусовку и вовсе. Даже Mercedes, включая линейку косметичек Smart — единственный, кто из люксовых игроков принимал гостей на прошлом автосалоне, от нынешнего благополучно отказался.

Что уж там говорить про обычных смертных — как и на ММАС-2016, мы не увидим ни японские Nissan, Mazda, Mitsubishi, ни американские Ford и Chevrolet, ни европейские Peugeot, Citroёn и мечтающие о премиуме Volvo. Впрочем, это не значит, что ничего интересного на выставке не покажут. Покажут, и еще как.

Например, в очередной раз в Первопрестольную зачем-то приехали иранцы из IKCО, желающие во снах поспорить за клиента с российской LADA путем тщетного навязывания потребителям старого нового седана Soren. Этот автомобиль родился из Samand, который уже продавался на нашем рынке 14 лет назад.

Если кто не помнит, да еще и не знает, то скажем: речь идет о машине, созданной на агрегатах морально устаревшего и изрядно уставшего Peugeot 405. Согласитесь, новинка имеет все шансы провалиться так же, как и в прошлую экспансию. Даже несмотря на планы производителя наладить сборку своих «бюджетников» в соседней с нами Белоруссии.

Не менее любопытные премьеры уготовили для нас китайцы. Компания Lifan, обладающая статусом самого продаваемого в России автобренда из Поднебесной, заявила о целой россыпи условных новинок. В их числе — уже знакомые нам «паркетник» с индексом Х70 и кроссовер с амбициозным названием Myway, что в переводе означает «мой путь». Не знаем уж, о каком пути идет речь, но помимо этой сладкой парочки стенд украшает семиместный минивэн с литерой М7, который у себя на родине уже давным-давно надоел потребителям.

А еще азиаты похвастали совершенно не актуальным для нас лектрокаром 820EV, созданном на базе безуспешно стартовавшего в России седана Lifan Murman. Главной же новинкой стал большой кроссовер с тремя рядами кресел и «мужским характером», как отзываются о нем сами китайцы.

Их коллеги или конкуренты по цеху — Geely — явили всеядным россиянам все те же Emgrand 7, X7 и GS, а апогеем сомнительных новинок стал кроссовер Atlas с 1,8-литровым наддувным двигателем под капотом. Для убедительности своих намерений у представителей компании найдется козырь в виде совершенно нового «паркетника» с заводским обозначением SX11. Встречайте — компактный кроссовер, породнившийся с Volvo XC40, который должен появиться в продаже у нас раньше, чем откроется следующий Московский международный автосалон. Хотя, откровенно говоря, и это спорно.

Куда интереснее выглядят поделки впервые дебютировавшего в России бренда из КНР с приятной для русского слуха аббревиатурой GAC. Правда, интересны они лишь тем, что видим мы их первый, а возможно, даже и последний раз. Как бы то ни было, права на презентацию кроссоверов GS8 и GS4, а также флагманского седана GA8 у вездесущих ребят из Китая никто не отбирает.

Вот, где действительно можно поласкать взор, так это на стенде АВТОВАЗа. Наш родной «автомобильный Волжский автозавод» представляет на суд общественности новое семейство LADA Granta, к которому примкнула старая и не всегда добрая LADA Kalina в кузовах «хетчбэк» и «универсал». Помимо презентации всенародной модели, тольяттинцы сорвут покрывала с подвергшейся плановой модернизации LADA Largus, а также псевдоспортивной Vesta Sport и концептуального недокроссовера XRAY Cross. В качестве финального аккорда — свежая «Нива». Занавес.

А вот партнеры по альянсу с волжанами в лице французов заявляют о запуске совершенно новой модели под именем Arkana. Хорошо, хоть не аркан. Причем наша страна станет первым рынком сбыта, затем свежеиспеченные кроссоверы с модным названием отправятся из сборочных цехов столичного завода Renault прямиком на экспорт. Вероятно, не только в Монголию и Иран. Рядышком на стенде соседствуют обновленные братья-близнецы Sandero и Sandero Stepway — нельзя же отставать от АВТОВАЗа с его регулярными сочинениями на тему «Иксрея».

Корейцы из Hyundai козыряют новым поколением поумневшего и раздавшегося в габаритах кроссовера Santa Fe, а также обновленным Tucson. Кстати, «Тушканчика» — если прикрыть шильдик — можно легко себе спутать с Audi. Точнее, Audi с ним. Родственники из KIA выкатили свеженькие Ceed и Сerato, а также претерпевший некоторые метаморфозы бестселлер не только марки, но и рынка — Rio.

Что до Volkswagen, то немцы порадуют специальной внедорожной версией популяроного кроссовера Tiguan, последователем канувшего в Лету Passat CC — четырехдверным купе Arteon, а также поступившими за дорого в продажу Touareg и Teramont.

Вот, собственно, и весь ММАС-2018. Если, конечно, не считать пары малозаметных аксессуарщиков и автомобилей бренда «Кортеж» или Aurus, если угодно, предназначенных для Президента всея Руси. Наверняка публика оценит исконно русские транспортные средства, построенные на агрегатных базах с применением наработок и технологий одних из лучших образцов в автомобилестроении — Mercedes-Benz, Porsche, Bentley и Rolls-Royce. Быть может, поэтому эти гранды мирового автопрома и не принимают участие в экспозиции?

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28 августа 2018
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