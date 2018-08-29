KIA Сеed и другие: на ММАС-2018 состоялись четыре премьеры корейского бренда

Стенд этого бренда — один из самых крупных на Московском автосалоне. Что, впрочем, вполне понятно если учесть, что марка выставила здесь всю линейку своих машин, представленную в России. А это, между прочим, 16 моделей. От самого продаваемого у нас в А-классе KIA Picanto, до не очень популярного и явно подуставшего большого рамного внедорожника KIA Mоhave.

Однако больше всего публику заинтересуют четыре российских премьеры бренда. Это новые Сееd и Сееd SW, Cerato и обновленные Optima и Sportage. Плюс, разумеется, претерпевший рестайлинг Sorento Prime 2019-го модельного года. Взглянуть на эти машины тем интереснее, что Optima и Sorento Prime поступили в продажу в начале августа, Ceed — буквально на днях. А Cerato приедет в Россию в конце сентября.