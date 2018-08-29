KIA Сеed и другие: на ММАС-2018 состоялись четыре премьеры корейского бренда

Надо сказать, что ММАС-2018 не радует обилием премьер даже российского значения, не говоря уж о европейских и уж тем более мировых презентациях. Да и о чем говорить, если подавляющее число лидеров мирового автопрома проигнорировало эту площадку, превратив ее в выставку достижений китайского автостроения с редкими вкраплениями российских, европейских и, разумеется, корейских производителей. Зато последние, в частности — KIA, публику откровенно порадуют.
Стенд этого бренда — один из самых крупных на Московском автосалоне. Что, впрочем, вполне понятно если учесть, что марка выставила здесь всю линейку своих машин, представленную в России. А это, между прочим, 16 моделей. От самого продаваемого у нас в А-классе KIA Picanto, до не очень популярного и явно подуставшего большого рамного внедорожника KIA Mоhave.
Однако больше всего публику заинтересуют четыре российских премьеры бренда. Это новые Сееd и Сееd SW, Cerato и обновленные Optima и Sportage. Плюс, разумеется, претерпевший рестайлинг Sorento Prime 2019-го модельного года. Взглянуть на эти машины тем интереснее, что Optima и Sorento Prime поступили в продажу в начале августа, Ceed — буквально на днях. А Cerato приедет в Россию в конце сентября.
Другое дело, немного обидно от того, что KIA, как и другие лидеры мирового автопрома, не покажут у нас своих высокотехнологичных «зеленых» автомобилей: они будут презентованы на открывающемся чуть позже нашего Парижском международном автосалоне. Что, увы, в очередной раз подтверждает тот печальный факт, что для грандов мировой автоиндустрии Россия остается и отсталой в инновационном плане, и откровенно бедной страной, ни инфраструктура которой, ни население не готовы принять новейшие разработки.
Зато, заметим, «привычные» транспортные средства пользуются у нас в последнее время повышенным спросом. Если говорить о той же KIA, то марка сохраняет лидирующую позицию по объему продаж новых автомобилей среди иностранных брендов, представленных в России. Всего с начала года у нас было реализовано 129 710 «корейцев», что на 27,9% больше показателя за первые семь месяцев 2017 года. А рыночная доля бренда по итогам 7 месяцев составляет 13%.
Возвращаясь же к стенду марки на ММАС-2018, то для любителей кроссоверов будет любопытно зайти в спецзону, отведенному такой популярной о нас модели, как KIA Sportage. Тут можно будет не только в деталях рассмотреть обновления, которые получил SUV, но и стать участником своеобразной «экскурсии» по его истории — как ни как, а «Спортейджу» стукнуло в этом году 25 лет.