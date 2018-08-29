ММАС-2018: Lifan представил россыпь старых новых кроссоверов

Компания Lifan, обладающая статусом самого продаваемого в России автобренда из Поднебесной, заявила о целой россыпи условных новинок. В их числе — уже знакомые нам «паркетник» с индексом Х70 и кроссовер с амбициозным названием Myway, что в переводе означает «мой путь». Не знаем уж, о каком пути идет речь, но помимо этой сладкой парочки стенд украшает семиместный минивэн с литерой М7, который у себя на родине уже давным-давно надоел потребителям..
Традиционно для экспозиции Lifan на Московском автосалоне, самыми красивыми являются отнюдь не китайские экспонаты, а русские красавицы-манекенщицы. Впрочем, азиаты уверены, что не только девушки помогают им завоевывать российский рынок.
А еще азиаты похвастали совершенно не актуальным для нас электрокаром 820EV, созданным на базе безуспешно стартовавшего в России седана Lifan Murman. Главной же новинкой стал большой кроссовер X80 с тремя рядами кресел и «мужским характером», как отзываются о нем сами китайцы. Флагманский кроссовер с ироничным клиренсом в 180 мм оснащен 2-литровым турбомотором, который может трудиться, как с шестискоростной «механикой», так и шестидиапазонным «автоматом»