ММАС-2018: Lifan представил россыпь старых новых кроссоверов

Компания Lifan, обладающая статусом самого продаваемого в России автобренда из Поднебесной, заявила о целой россыпи условных новинок. В их числе — уже знакомые нам «паркетник» с индексом Х70 и кроссовер с амбициозным названием Myway, что в переводе означает «мой путь». Не знаем уж, о каком пути идет речь, но помимо этой сладкой парочки стенд украшает семиместный минивэн с литерой М7, который у себя на родине уже давным-давно надоел потребителям..