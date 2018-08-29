ММАС-2018: новый Hyundai Santa Fe дебютировал в России

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На небалующем премьерами Московском автосалоне, как ни крути, правят корейские автопроизводители. KIA порадовала четырьмя российскими презентациями, а «головной офис» — Hyundai — выступил хотя и не так масштабно, но не менее громко, показав обновленный Tucson и новый Santa Fe.
Александр Ростарчук

И если с Tucson поклонники марки уже могут познакомиться в дилерских центрах, то с большим кроссовером Santa Fe — пока только на выставке. Напомним, что мировая премьера этого SUV случилась в Женеве в минувшем марте. И машина произвела впечатление даже на привередливую европейскую публику.

«Санта» действительно выглядит стильно и модно — его даже не портят мощные выштамповки на дверях, которые наоборот подчеркивают мощь и вполне неплохие для сегмента внедорожные характеристики. Автомобиль комплектуется 2,2-литровым дизельным двигателям с отдачей в 200 «лошадок» при 3800 об/мин.

Порадует будущих владельцев, рискующих съезжать даже на средней тяжести бездорожье, максимальный крутящий момент новинки 400 Нм при 1750 — 2750 об/мин. А для тех, кто не съезжает с асфальта, в линейке имеется приемистый бензиновый агрегат объемом 2,4 литра мощностью 188 л. с.

При этом, что приятно, автомобиль получил продвинутую систему управления полным приводом, самостоятельно подстраивающуюся под тип дороги, оценивая крутизну поворотов и оценивая состояние полотна в зависимости от времени года.

Понятно, что машина буквально нашпигована как опциями комфорта, так и безопасности. В первом случае стоит отметить продвинутую мультимедийку с восьмидюймовым экраном, навигацией и дружбой с любыми смартфонами.

А меломанов порадует премиальная аудиосистема с десятью динамиками, включая сабвуфер. Что касается водительских помощников, то и здесь все, как полагается: имеются системы удержания в полосе, предупреждения боковых столкновений при выезде с парковки задним ходом, распознавания пешеходов, чтение дорожных знаков. Есть даже функция контроля усталости водителя.

Также машина способна определить неожиданно возникшее препятствие перед собой и затормозить в случае чего до полной остановки. Про адаптивный круиз-контроль и систему старт/стоп можно не упоминать. Любопытно, что корейцы довольно жестко позиционируют машину, как семейную, и поэтому будут выпускать и пятиместную, и семиместную версии. При чем на последнюю, по их мнению, придется не менее 50% продаж. В этой связи они очень гордятся своими «умными» дверями, которые не позволят покинуть салон авто, если выходящим будет грозить хоть какая-то опасность в виде других транспортных средств.

И остается добавить, что автомобиль появится в продаже уже в сентябре пр минимальной цене 1 999 000 рублей.

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29 августа 2018
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