ММАС-2018: новый Hyundai Santa Fe дебютировал в России

И если с Tucson поклонники марки уже могут познакомиться в дилерских центрах, то с большим кроссовером Santa Fe — пока только на выставке. Напомним, что мировая премьера этого SUV случилась в Женеве в минувшем марте. И машина произвела впечатление даже на привередливую европейскую публику.

«Санта» действительно выглядит стильно и модно — его даже не портят мощные выштамповки на дверях, которые наоборот подчеркивают мощь и вполне неплохие для сегмента внедорожные характеристики. Автомобиль комплектуется 2,2-литровым дизельным двигателям с отдачей в 200 «лошадок» при 3800 об/мин.

Порадует будущих владельцев, рискующих съезжать даже на средней тяжести бездорожье, максимальный крутящий момент новинки 400 Нм при 1750 — 2750 об/мин. А для тех, кто не съезжает с асфальта, в линейке имеется приемистый бензиновый агрегат объемом 2,4 литра мощностью 188 л. с.

При этом, что приятно, автомобиль получил продвинутую систему управления полным приводом, самостоятельно подстраивающуюся под тип дороги, оценивая крутизну поворотов и оценивая состояние полотна в зависимости от времени года.