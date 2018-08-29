ММАС-2018: представлена новая российская модель представительского класса Aurus Senat

На Московском автосалоне состоялась мировая премьера новых люксовых автомобилей отечественного производства Aurus Senat и Aurus Senat Limousine. Представители компании ООО «Аурус», создавшей автомобили, утверждают о беспрецедентном уровне баллистической и противовзрывной защиты представительских машин.
Полноразмерный седан Aurus Senat и его удлиненная версия Aurus Senat Limousine предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, разработанной с учетом дорожных и климатических особенностей России.
Автомобили оснащаются новым 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 л. с., который был разработан специально для Aurus Senat. Бензиновый силовой агрегат работает в паре с высоковольтным электромотором, в результате чего седан разгоняется до 100 км в час менее, чем за 6 секунд. Модель получила роскошный салон с премиальными опциями, а в список оборудования входит полный комплект средств пассивной и активной безопасности.
Продажи стартуют со следующего года, но заказы на автомобили уже принимаются. Причем, как говорят представители «Аурус» желающих набралось уже столько, что конвейер загружен на весь 2019 год. Тем более, что выпуск модели ограничен — с 2019 по 2020-ый запланировано производство 150 000 единиц.
Цена новинки официально пока не сообщается, хотя по предварительной информации она составит «около 10 миллионов». На разработку представительских седанов Aurus Senat, которая длилась пять лет, потрачено около 13 млрд рублей. Новая отечественная модель будет представлена на ближайшем Женевском автосалоне.