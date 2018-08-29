ММАС-2018: представлена новая российская модель представительского класса Aurus Senat

Продажи стартуют со следующего года, но заказы на автомобили уже принимаются. Причем, как говорят представители «Аурус» желающих набралось уже столько, что конвейер загружен на весь 2019 год. Тем более, что выпуск модели ограничен — с 2019 по 2020-ый запланировано производство 150 000 единиц.

Цена новинки официально пока не сообщается, хотя по предварительной информации она составит «около 10 миллионов». На разработку представительских седанов Aurus Senat, которая длилась пять лет, потрачено около 13 млрд рублей. Новая отечественная модель будет представлена на ближайшем Женевском автосалоне.