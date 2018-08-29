ММАС-2018: в Россию вернулись китайские кроссоверы JАС

Грузовая техника JAC имеет стабильного покупателя в нашей стране, а вот с легковым сегментом не заладилось. Впрочем, с третьей попытки ситуация может измениться. Китайцы поменяли дистрибьютора — теперь марку представляет ООО «Джак Автомобиль» — и привезли на российский рынок еще одну, пусть и условную, но новинку.
Китайская марка JAC уже несколько раз пыталась закрепиться в России со своими легковушками. Точнее, единственным кроссовером с заводским обозначением S5. И вот азиаты вновь решили попытать счастье.
Речь идет о компактном кроссовере JAC S3, который составит компанию пресловутому JAC S5. Позднее ожидается появление пикапа с индексом Т6 и рестайлинговых версий упомянутых выше «паркетников». Стоит ли верить в их успех? Не уверены, но почему бы не попробовать.
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