ММАС-2018: в Россию вернулись китайские кроссоверы JАС

Грузовая техника JAC имеет стабильного покупателя в нашей стране, а вот с легковым сегментом не заладилось. Впрочем, с третьей попытки ситуация может измениться. Китайцы поменяли дистрибьютора — теперь марку представляет ООО «Джак Автомобиль» — и привезли на российский рынок еще одну, пусть и условную, но новинку.