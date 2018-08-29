ММАС-2018: Volkswagen Arteon начнут продавать в России в 2019 году

В частности, здесь можно проехаться на новом Tiguan и Тeramont, продажи которого пошли у нас в гору, причем неожиданно даже для самого VW. Испытать также можно и другие модели, включая коммерческий транспорт.

Однако попробовать в деле суперновику «Артеон», увы, не получится. А машина удивляет своей технологичностью и инновационностью. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» топ-менеджеры компании, новая модель приедет в Россию лишь в 2019 году. О ценах пока говорить, конечно же, рано.

К тому же, произвоитель долго думал, стоит ли привозить машину к нам или нет. Тем не менее, успех уже упоминавшихся Tiguan и Тeramont способствовали принятию правильного решения.