ММАС-2018: Volkswagen Arteon начнут продавать в России в 2019 году

Стенд Volkswagen на этой выставке не поражает размерами, хотя территория, отведенная для тест-драйвов практически всей представленной в России линейки, впечатляет. Поклонники марки могут провести вполне полноценное испытание на хорошо подготовленной трассе.
В частности, здесь можно проехаться на новом Tiguan и Тeramont, продажи которого пошли у нас в гору, причем неожиданно даже для самого VW. Испытать также можно и другие модели, включая коммерческий транспорт.
Однако попробовать в деле суперновику «Артеон», увы, не получится. А машина удивляет своей технологичностью и инновационностью. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» топ-менеджеры компании, новая модель приедет в Россию лишь в 2019 году. О ценах пока говорить, конечно же, рано.
К тому же, произвоитель долго думал, стоит ли привозить машину к нам или нет. Тем не менее, успех уже упоминавшихся Tiguan и Тeramont способствовали принятию правильного решения.
Предполагается, что в России новый купеобразный седан Volkswagen Arteon будет продаваться в двух модификациях: с 190- и 280-сильными моторами, работающими с семиступенчатым «роботом» DSG. Машина с двигателем, генерирующим 190 л. с., может оснащаться системой переднего или полного привода, а вот у более мощной версии ведущими выступают все четыре колеса.
В модельном ряду Volkswagen Arteon займет место Passat CC, продажи которого завершились в начале минувшего года. Новинка несколько крупнее своего предшественника — ее длина составляет 4870 мм, а это на 70 мм больше, чем у CC. Презентованный в 2017 году на автосалоне в Женеве «Артеон» располагает солидным списком оснащения, в который входит и система полуавтономного управления.
Напомним, что на этом автосалоне реальных мировых мировых, европейских и российских премьер совсем немного. То есть, если не считать Renault с его новым купе-кроссовером, то Volkswagen Arteon — это вторая громкая презентация нынешнего ММАС-2018.