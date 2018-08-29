ММАС-2028: новая китайская марка GAC завалит Россию кроссоверами

В настоящий момент сертифицируютс в России два кроссовера — большой, хотя и пятиместный GS8, и среднеразмерый GS4. Оба автомобиля мы могли видеть еще пару лет назад на китайских моторшоу, что, впрочем, не отбирает у производителя права попытать свое счастье и в нашей стране.
На Московском автосалоне-2018 состоялся дебют новой китайской марки GAC, которая выходит на российский рынок с несколькими моделями. Правда, когда выходит — представители компании пока ответить не могут
Главное, чтобы качество продукции соответствовало всем современным стандартам и не была завышена цена. В чем мы, честно говоря, сомневаемся. Во всяком случае, пока. О флагманском кроссовере информации пока нет, а вот младший SUV приедет к нам с 1,5-литровым бензиновым мотором, агрегатированным с шестиступенчатой АКП.
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