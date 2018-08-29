ММАС-2028: новая китайская марка GAC завалит Россию кроссоверами

В настоящий момент сертифицируютс в России два кроссовера — большой, хотя и пятиместный GS8, и среднеразмерый GS4. Оба автомобиля мы могли видеть еще пару лет назад на китайских моторшоу, что, впрочем, не отбирает у производителя права попытать свое счастье и в нашей стране.