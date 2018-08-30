ГАЗ представил два беспилотных автомобиля

На одном из концептов разработчики использовали технологию лазерных датчиков — лидаров. Они помогают автомобилю распознавать дорогу даже при отсутствии разметки по косвенным признакам. Специалисты марки работают над этой системой вместе с сотрудниками Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е Алексеева.

Второй образец ориентируется в пространстве с помощью стереокамер — устройств с маленьким уровнем излучения, которые не мешают другим беспилотным машинам в потоке. При этом установка сама защищена от помех и кибератак. Обе технологии производитель собирается использовать не только в автопилоте, но и в электронных ассистентах помощи водителю, которые мы вскоре увидим на серийных моделях GAZ.

Для точного определения местонахождения концепткары оснащены навигацией на базе GPS/ГЛОНАСС (точность до 1 см) с системой распознавания разметки и дорожной инфраструктуры.

Надо добавить, что «Группа ГАЗ» подписала соглашение с Правительством Москвы, ФГУП НАМИ и компанией «Яндекс» для совместной работы над кибербезопасностью.