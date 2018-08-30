ГАЗ представил два беспилотных автомобиля

Фото: Группа ГАЗ
«Группа ГАЗ» представила пару беспилотных автомобилей на технологическом фестивале «Mobilistic´18», проходящем в рамках Московского международного автосалона-2018. Оба опытных образца построены на базе микроавтобусов «Газель NEXT» на электротяге. При этом прототипы оснащены совершенно разными автономными системами управления.
Светлана Ермолаева

На одном из концептов разработчики использовали технологию лазерных датчиков — лидаров. Они помогают автомобилю распознавать дорогу даже при отсутствии разметки по косвенным признакам. Специалисты марки работают над этой системой вместе с сотрудниками Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е Алексеева.

Второй образец ориентируется в пространстве с помощью стереокамер — устройств с маленьким уровнем излучения, которые не мешают другим беспилотным машинам в потоке. При этом установка сама защищена от помех и кибератак. Обе технологии производитель собирается использовать не только в автопилоте, но и в электронных ассистентах помощи водителю, которые мы вскоре увидим на серийных моделях GAZ.

Для точного определения местонахождения концепткары оснащены навигацией на базе GPS/ГЛОНАСС (точность до 1 см) с системой распознавания разметки и дорожной инфраструктуры.

Надо добавить, что «Группа ГАЗ» подписала соглашение с Правительством Москвы, ФГУП НАМИ и компанией «Яндекс» для совместной работы над кибербезопасностью.

производство, прототипы, концепты, электромобили, коммерческий транспорт
30 августа 2018
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