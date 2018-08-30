Видео-путеводитель по ММАС-2018: чем порадует и огорчит Московский автосалон

Столичное моторшоу является лучшей на планете автомобильной выставкой по количеству роскошных красавиц, украшающих подиумы с автоновинками. Вот только самих новинок тут — раз, и обчелся.

Мало того, что от участия в мероприятии отказались едва ли не все гранды мировой автоиндустрии, так еще и премьеры, которыми козыряли экспоненты, мы так или иначе уже видели. За исключением, пожалуй, лишь нескольких. Но зато каких!