На ВАЗ 2106 по миру — история бесстрашных путешественников

vk.com/banjul_challenge
Четверо отчаянных жителей Томска совершили масштабное путешествие по Европе и Африке на еле живой «шестерке» 1996 года — за 15 дней молодым людям посчастливилось побывать в двенадцати странах.

Виктория Базылева

Экспедиция «Banjul Challenge», как ее окрестили сами участники, стартовала 23 декабря из Санкт-Петербурга. Проблемы с «надежным» транспортным средством возникли в первые же сутки — из-за неисправности карбюратора машина постоянно требовала «подкинуть» ей топлива (расход вырос до 30 литров на 100 километров), а в итоге и вовсе выразила протест принудительной остановкой в районе Пскова. Ребятам удалось устранить проблему лишь в Бресте — причем мастер-карбюраторщик так понравился путешественникам, что те прорекламировали его услуги в своей официальной группе Вконтакте.

Помимо потрясающих красот европейских городов, молодые люди смогли по достоинству оценить высокие цены на проезд по платным магистралям, а также «золотой» бензин, за литр которого путешественники отдавали в среднем по 1,5 евро. Хорошо хоть, что проблему «прожорливости» решили еще в Белоруссии, а то можно было бы заканчивать онлайн-трансляцию где-нибудь в Италии. Европейская часть автопробега завершилась 30 декабря — молодые люди пересекли границу Испании с Марокко на пароме.

vk.com/banjul_challenge

Африка встретила гостей как полагается: грязью, мухами, взорванными машинами, пакистанским и мексиканским ганджубасом. Путешественники были, аккуратно выражаясь, шокированы происходящим, но как они сами признались, что скорее с непривычки. Встретили новый год друзья там же, в Марокко — впрочем, подробности этого дня по каким-то причинам не сообщаются. Состояние окружающей среды и настроение пассажиров сказалось на печальной «шестерке» — у нее окончательно оторвался глушитель, стекла перестали реагировать на просьбы хозяев открыться или закрыться, радиатор решил избавиться от «лишней» воды, а дальний свет просто пропал.

Самое сложное испытание на маршруте Россия — Гамбия, как предполагали сами путешественники, подстерегало их на границе Сенегала. Заранее изучив необходимые материалы, они приготовили «проходную» сумму для «ребят-бандитов». Но, как говорится, «удача — спутник смелого» — на границе экипаж встретился со немецкими коллегами, такими же безумными пилотами. Оказалось, что путешественники из Германии тоже едут в Гамбию на благотворительный аукцион с экспонатом в виде старенького фургона. Благодаря новым друзьям сумма пошлины была снижена, и наши соотечественники пересекли границу всего за 200 евро.

vk.com/banjul_challenge

Спустя сутки герои добрались до долгожданной цели — в Банжуле ребят встретили организаторы аукциона и представители местных СМИ. Вдоволь пообщавшись с журналистами и торжественно передав ключи от своей умирающей боевой «подруги», молодые люди отправились в аэропорт Дакара, где началась заключительная глава путешествия под названием «покатались — теперь полетаем».

Расставаться с ролью безумных туристов парням явно не хотелось: по пути в родной Санкт-Петербург они останавливались в Лиссабоне, Париже, Вильнюсе и Минске. Похоже, что в белорусской столице денежные средства все же закончились — иначе зачем нужно было подвергать себя тряске в автобусе на протяжении 800 километров.

vk.com/banjul_challenge

Подводя итоги, остановимся на любопытных цифрах, представленных путешественниками. Бензин обошелся им более, чем в 80 000 рублей, визы — в 90 тысяч. На обратные билеты парни потратили 140 000 рублей, на проживание в гостинице — 25,2 тысячи (вот, где сэкономили-то), на прививки ушло чуть меньше «двадцатки». Разумеется, здесь приведены только основные расходы. В целом ребята вложили в безумные каникулы порядка полумиллиона рублей на четверых. К слову, минувшим летом таким же образом прославились автопутешественники из Москвы — они доползли до Банжула на старенькой «Оке».

Европейцы нередко практикуют реализацию своего «автобарахлишка» на благотворительных аукционах в Африке. В акции может принять участие абсолютно любой желающий — достаточно просто зарегистрироваться на специальном сайте, рассказать о себе и на несколько месяцев отказаться от «десертов», ведь грядущая поездка сильно ударит по карману.

АВТОВАЗ, подержанные авто, автопутешествие, олдтаймеры
20 января 2017
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