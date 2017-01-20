На ВАЗ 2106 по миру — история бесстрашных путешественников

Экспедиция «Banjul Challenge», как ее окрестили сами участники, стартовала 23 декабря из Санкт-Петербурга. Проблемы с «надежным» транспортным средством возникли в первые же сутки — из-за неисправности карбюратора машина постоянно требовала «подкинуть» ей топлива (расход вырос до 30 литров на 100 километров), а в итоге и вовсе выразила протест принудительной остановкой в районе Пскова. Ребятам удалось устранить проблему лишь в Бресте — причем мастер-карбюраторщик так понравился путешественникам, что те прорекламировали его услуги в своей официальной группе Вконтакте.

Помимо потрясающих красот европейских городов, молодые люди смогли по достоинству оценить высокие цены на проезд по платным магистралям, а также «золотой» бензин, за литр которого путешественники отдавали в среднем по 1,5 евро. Хорошо хоть, что проблему «прожорливости» решили еще в Белоруссии, а то можно было бы заканчивать онлайн-трансляцию где-нибудь в Италии. Европейская часть автопробега завершилась 30 декабря — молодые люди пересекли границу Испании с Марокко на пароме.